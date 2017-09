Murielle Lorilloux este foarte relaxata, engleza buna, cu accent frantuzesc. Este de 3 saptamani in Romania, insa deja a reusit sa schiteze principalele trei prioritati ale companiei, sa isi faca primele impresii despre tara si sa viziteze litoralul dar si Sinaia. Ce urmeaza pentru Vodafone Romania in urmatorii 3-5 ani?

Murielle Lorilloux vine de la conducerea filialei Vodafone din Republica Congo, un stat care are inca penetrare mobila de doar 50%, ARPU de doar 3$ si inca nu a avut loc licitatie pentru 4G. De acolo, CEO Romania, un stat unde concurenta telecom este enorma, presiunea pe inovatie este mare si, deja, se anunta licitatia pentru 5G in 2018-2019.

“Sunt foarte impresionata de Romania si foarte incantata de ce am vazut deja. Copiii sunt entuziasmati de Parcul Herastrau, am vizitat Mamaia si Sinaia, saptamana trecuta – impresionanta frumusetea tarii”, spune Murielle, zambind, relaxata.

In ceea ce priveste Vodafone, frantuzoaica a facut cunostinta cu toti managerii departamentelor, urmand ca, in timp, sa cunoasca din ce in ce mai multe persoane cheie si nu numai din companie. “Vodafone Romania este pe o pozitie foarte buna, avand multe asset-uri pe care speram sa construim in continuare. Este un brand foarte puternic cu o foarte buna calitate a retelelor; mai mult, are in ADN inovatia”, spune, apasat, Murielle Lorilloux.

Cele trei prioritati ale sale

Murielle Lorilloux are trei prioritati majore:

1. In primul rand, big data. “Cred ca este esential sa avem statistici si analize relevante despre clientii nostri, astfel incat sa fim din ce in ce mai relevanti”.

Compania are, in prezent, circa 10 milioane de clienti, segmentati in mai multe categorii mari – young, business, home users etc. “Vrem sa segmentam si mai bine si sa ajungem chiar sa oferim servicii personalizate la nivel de persoana, nu de grup de persoane, si chiar sa anticipam dorintele si nevoile lor. Vom analiza, complet transparent, comportamentul clientilor, astfel incat sa fim din ce in ce mai relevanti, indiferent daca clientii sunt postpaid sau prepay”.

2. Extinderea serviciilor pentru casa. Compania este deja prezenta pe segmentul de telefonie fixa pentru business, neexcluzand insa intrarea pe telefonie fixa si pentru segmentul rezidential.

De asemenea, accentul se va pune in continuare pe video on demand, iar Murielle Lorilloux este multumita de evolutia 4G TV. “Avem contracte semnate cu HBO Go, Disney, Netflix, vom continua pe acest drum”.

3. In al treilea dar nu in ultimul rand, compania se va axa pe zona de competente digitale. “Asistam la o a patra revolutie digitala, si acest lucru reprezinta oportunitati enorme pentru industrie, si pentru Vodafone, in particular. Am relansat aplicatia MyVodafone, vom continua sa extindem pe zonele digitale care permit eficienta sporita – pentru client, si productivitate mai mare pentru noi”.

Vodafone are in prezent 2.500 de angajati, urmand ca in viitorul apropiat sa creasca numarul acestora, in special pe cele trei nise subliniate anterior.

Stabilitatea fiscala, prioritate pentru toti

In ceea ce priveste schimbarile fiscale prin care trece Romania in prezent, si amalgamul de decizii controversate din partea Guvernului, Murielle Lorilloux alege un raspuns diplomantic.

“Cred ca si noi si autoritatile avem ca interes comun sa livram cresteri in Romania. Vodafone este un contributor major prin taxe si trebuie sa privim cu incredere in relatia cu autoritatile pentru ca evolutia noastra sa continue, sa ne asiguram ca avem mediul de taxare corect pentru a motiva intreaga industrie”.

In ceea ce priveste planurile 5G, Murielle Lorilloux subliniaza ca “mingea este, deocamdata, in terenul ANCOM”. Organismul de reglementare a anuntat licitatii in 2018, deci cel mai probabil in 2019 industria telecom va avea mai multe informatii.