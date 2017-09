Este un startup pornit in 2012 din Elvetia, insa are deja sedii pe tot globul – din Columbia pana in Barcelona, Munchen si, din 2016, in Bucuresti. Netcentric este o companie inedita din mai multe puncte de vedere – organizare, ascensiune rapida, sistem de motivare a angajatilor, ADN antreprenorial. Am vizitat sediul Netcentric din Timpuri Noi si am discutat cu Elian Kool, CEO si cofondator al companiei.

Netcentric este o companie care ofera servicii de digital marketing la 360 de grade – consultanta, experience development, experience operations, business consulting, tech consulting, analiza Web, marketing operations si altele.

Este unul dintre cei mai mari parteneri Adobe din lume, deservind clienti precum Lukoil, Liberty Global (UPC), Raiffeisen, UBS (cel mai mare client al lor, atras la inceput, in 2012), BMW, DHL, Mercedes-Benz sau Allianz.

In Romania, echipa este formata in principal din specialisti marketing si analiza Web, dar si dezvoltare. “Avem in prezent 43 de angajati in tara, luna viitoare vom creste la 50. Pana in primul si al doilea trimestru din 2018 vor atinge 80-85 de oameni, apoi vor inchiria si cealalta jumatate din etaj. “Speram sa atingem 130 de oameni pana in 2019”.

Model inedit de business

Netcentric au implementat un sistem de organizare bazat pe holocracy, folosit in prezent de destul de putin companii – Zappos este una dintre ele.

In esenta, holocracy da puterea angajatilor, neexistand functii in companii, cu exceptia celor clar definite (Director Financiar, CEO, Fondatori); rolurile lor sunt dinamice, se lucreaza in echipe care au anumite target-uri. Nimeni nu iti spune CUM sa atingi acele target-uri, ai flexibilitate maxima, neexistand ierarhii.

De asemenea, se poate lucra si pe echipe internationale, putand tine legatura din Romania cu Germania sau Marea Britanie pentru un proiect comun si lucrand “de la egal, la egal”.

“Deciziile sunt luate de multi lideri pe respectivele lor roluri, nu de putini lideri, la top. Ai acces de oriunde si poti lucra de oriunde. Aceste lucruri ofera o agilitate si flexibilitate excelente, se pastreaza spiritul start-up, totul este transparent si se construieste un mediu scalabil”, subliniaza Elian Kool.

Atunci cand vorbesti cu un manager, deseori se pun bariere de comunicare intre persoane. “Daca toti sunt, insa, pe plan de egalitate, aceste bariere dispar si se lucreaza mult mai eficient”.

Mai mult, pentru a motiva angajatii, pe langa pachetele salariale conforme cu cele din industrie, toti angajatii au acces la o aplicatie prin care pot imparti, lunar, “puncte” care se traduc in franci. Acestia pot fi apoi convertiti in magazine precum eMag sau Amazon in produse. Cu alte cuvinte, daca esti placut(a) de un coleg, sau colaborezi bine intr-un proiect, poti fi recompensat(a) suplimentar, chiar de colegii tai, indiferent de statul din care fac parte.

Majoritatea angajatilor primesc de asemenea laptop-uri (Mac Book-uri) si se folosesc de mobilier modern – birouri care se pot ridica, pentru a lucra din picioare, de exemplu, cafea si ceai gratis si alte beneficii “pe aceeasi linie”.

De ce extindere in Romania?

In prima faza, Netcentric aveau de ales intre un stat din America de Sud si unul din Europa de Est. Rapid au realizat ca pozitia geografica europeana ofera mai multe avantaje si, la fel, din Europa de Est ca numar de talente/costuri Romania se incadreaza cel mai bine.

Apoi au avut de ales intre Cluj-Napoca si Bucuresti. Destul de repede s-au decis ca Bucureti este (inca) cel mai important pol de talente din tara.

“Dupa ce ne-am hotarat, am inceput sa tatonam terenul si intr-o luna si jumatate eram operationali. Am inceput mic, intr-un alt birou decat actualul. Intr-adevar, a trebuit sa depasim ceva provocari – a fost destul de greu sa deschidem un cont bancar, de asemenea a trebuit sa depasim multe probleme birocratice si legale. Oricum, desi am considerat ca sunt exagerate, trebuie sa subliniez ca in Amsterdam am inceput procesul de deschidere al unui cont bancar in ianuarie si inca nu am reusit, deci Romania este chiar super rapida, prin comparatie”, rade Elian Kool.

“Traficul este insa ingrozitor! De asemenea, unele procese dureaza prea mult si altele, birocratice, par imposibile. Am gasit si gasim, insa, solutii, si se pare ca romanii sunt buni la asta. Nu am regretat deloc ca am venit aici, si sper sa nu regretam nici in viitor”.

Ce ar schimba, daca ar putea, la Netcentric?

L-am intrebat pe Elian ce ar schimba la Netcentric, imediat, daca ar putea. Dupa cateva momente de gandire, spune ca i-ar placea sa aiba tot timpul “numarul perfect de angajati”.

“Deseori ori avem prea putini pentru proiectele la care lucram, ori prea multi! As vrea sa am tot timpul numarul perfect de oameni”, spune el, razand.

In ceea ce priveste intreaga piata de digital marketing, Elian Kool spune ca sunt o multime de oportunitati, “insa multi nu vor sa fie masurati! Trebuie sa ai scopuri digitale, si pentru asta este mai mult decat indicat sa iti cunosti vizitatorii de pe site. Inteligenta Artificiala apare din ce in ce mai des in discutii, deja lucram pe baza de analize predictive care devine din ce in ce mai eficienta si mai bine integrata”.

“Clientii sunt, insa, inca in crestere in ceea ce priveste folosirea oportunitatilor pe care le ofera digital marketing-ul. Ferrari-ul construit de ei este inca in garaj, va mai dura probabil pana va iesi pe strazi”.

