Poarta catre viitor nu mai este una departe de noi - tehnologiile incep sa se succeada din ce in ce mai rapid si distanta intre a prezenta un produs si a-l lansa pe piata se micsoreaza. "Ce mi-a placut la IFA anul acesta, spune Cristian Cojocaru, head of Telecom Division la Samsung Romania, a fost acest concept de smart connectivity pentru foarte multe lucruri. Te vei obisnui rapid sa poti controla toata dispozitivele din casa doar cu o aplicatie din telefon".

Toate aceste tehnologii au un rol foarte simplu, in conditiile in care avem o viata foarte complicata, complexa, cu foarte multe lucruri de facut si putin timp liber. "Aceste tehnologii ne ajuta sa fructificam acest lucru si sa economisim timp".

O tendinta imbucuratoare este cresterea pe zone terminalelor mobile premium. "Ratele de crestere pe aceasta zona sunt usor mai mari decat piata - daca piata crestere cu un 20-25% fata de perioada similara a anului trecut, pe premium vorbim de 30-35%". Zona premium incepe de la peste 400 de euro, piet de raft, subliniaza specialistul Samsung.



Din punct de vedere valoric, aceasta piata reprezinta, deja, o treime - semn ca romanii sunt avizi de tehnologie noua. Smartphone-ul sare de 90% din punct de vedere valoric pe intreaga piata de telefoane.



eCommerce-ul in Romania, pe zona de telecom, acopera pana in 20% din totalul volumului de vanzari. "Ritmul de dezvoltare este foarte mare insa, se cumpara din ce in ce mai mult online", mai pucteaza Cristian.



Afla din interviul video ce urmeaza pentru Samsung in Romania, ce evolutie a avut compania in tara si ce ar inova oficialul companiei, dar si cum s-a simtit oficialul companiei atunci cand Apple a lansat noile terminale mobile.