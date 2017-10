La un ceai turcesc il am alaturi de mine pe fondatorul LOGO, unul dintre cei mai mari jucatori regionali pe piata de software si, din 2016, proprietarul TotalSoft. Tugrul Tekbulut este deschis si foarte sincer cand imi marturiseste: “Universitatile de profil din Romania sunt mult mai bune, specialistii IT din tara sunt mai buni decat turcii. Aici gasim atat de greu oameni, dar asta ne face sa apreciem si mai mult talentele din pietele in care activam”.

LOGO a achizitionat anul trecut TotalSoft, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de software din tara si o companie cu traditie indelungata. “In Turcia este mult mai greu sa gasesti oameni talentati, iar cei care sunt foarte buni viseaza sa devina antreprenori de succes mondial. Toti vor sa fie urmatorul Bill Gates! In Romania nu este la fel, ceea ce este bine pentru noi. Mai mult, scoala romaneasca de IT este foarte buna si absolventul mediu din Romania este mai bun...