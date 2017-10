RCS & RDS anunta astazi, 3 octombrie 2017, ca reteaua proprie Digi Mobil 4G acopera si tunelurile metroului bucurestean, suplimentar acoperirii 4G deja existente din statii. Extinderea acoperirii 4G in metrou s-a realizat prin dublarea cantitatii de spectru utilizat in banda 1 – 2100 Mhz, permitandu-se astfel accesul la internet cu viteze de download de pana la 75 Mbps.

Utilizatorii Digi Mobil vor avea o experienta imbunatatita in reteaua 4G, pe parcursul intregii calatorii din subteran, superioara celei oferite de catre reteaua 3G, care acoperea deja atat sistemul de tuneluri, cat si statiile metroului.

La nivel national, RCS & RDS continua sa extinda reteaua mobila, atat prin acoperire noua de teritoriu, cat si prin extinderi de capacitate in zonele urbane, pentru imbunatatirea experientei utilizarii internetului mobil. Acoperirea retelei Digi Mobil 3G a ajuns in aceasta vara la peste 99% din populatie, iar cea 4G a ajuns la peste 51% din populatie.

Numarul mare de utilizatori pe care Digi Mobil i-a atras prin portabilitate de la alti operatori, vine sa confirme ca reteaua companiei este in extindere si ca pachetele comerciale sunt concepute astfel incat sa raspunda cerintelor si nevoilor de comunicare ale clientilor, prin cele mai bune preturi si trafic de date nelimitat pentru orice abonament. Doar in intervalul ianuarie - august 2017, s-au portat 302.306 de numere in reteaua Digi Mobil, cu aproximativ 16% mai multe decat in perioada similara a anului trecut. Astfel, numarul total de clienti care au optat pentru portarea numarului de telefon in reteaua Digi Mobil a ajuns la 1.3 milioane la finalul lunii august 2017.

Compania va continua si in 2018 sa investeasca in dezvoltarea retelei, in special a celei 4G, atat pentru acoperirea de exterior, cat si de interior, pentru a facilita accesul la servicii mobile de incredere pentru un numar tot mai mare de utilizatori Digi Mobil.