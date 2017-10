"- As vrea sa cumpar acest tricou." " - Desigur. Il puteti plati cu 3 poze din telefon sau cu 4 conversatii din WhatsApp". Experimentul facut de Kaspersky Lab, cu un magazin temporar, unde datele personale sau dolarul informational (Data Dollar) reprezinta singura moneda acceptata, demonstreaza valoarea pe care ar putea sa o aiba in retail, pe viitor.

Data Dollar Store, creat de Kaspersky Lab, a facut valva pe Old Street, in Londra, dupa cum se poate vedea aici. Clientii s-au inghesuit de la primele ore ale diminetii pentru a obtine obiecte exclusive de arta, dar au fost surprinsi sa afle cum pot fi achizitionate acestea. Apoi, s-au aratat dispusi sa dea poze sau materiale video personale ca modalitate de plata, devenind pionierii unei monede, dolarul informational. Prin intermediul acestui magazin, Kaspersky Lab urmareste sa atraga atentia asupra valorii reale a datelor si face apel si la alte companii sa le sprijine eforturile, prin folosirea simbolului dolarului informational.

Avand in vedere ca volumul de date personale continua sa creasca, utilizatorii ar putea ca, fara sa stie, sa stea pe o mina de aur, care isi pastreaza valoarea - indiferent de localizarea geografica sau de influenta altor rate de schimb. Lipsa de constientizare a valorii reale a datelor lor este un obstacol major in a-i face pe oameni sa inteleaga de ce ar trebui sa le protejeze, considera Kaspersky Lab. Ei spera ca dolarii informationali vor atrage atentia asupra acestui fapt si, astfel, vor face mediul online mai sigur pentru toata lumea.

“Vedem dolarul informational ca o modalitate de a atrage atentia asupra valorii datelor”, spune David Emm, Principal Security Researcher la Kaspersky Lab. “Deci, daca un site ofera servicii gratuite, dar foloseste datele utilizatorilor pentru a obtine bani, ar trebui sa foloseasca simbolul Data Dollar, pentru a arata ca are loc, totusi, o forma de schimb.”

Kaspersky Lab a demonstrat cum datele, folosite sub forma de moneda, ar putea sa functioneze intr-un magazin temporar, deschis pentru doua zile in Londra. Magazinul a atras cumparatori nerabdatori sa puna mana pe creatii ale cunoscutului artist urban Ben Eine. Initial, nu parea nimic neobisnuit: cautarea printre produse, alegerea celor preferate si deplasarea la casa, pentru a plati. Insa, in momentul in care clientilor li se solicita plata, aceasta nu avea nicio legatura cu ce contineau portofelele. In schimb, era vorba de dolari informationali – noua moneda creata de Kaspersky Lab, care consta in datele personale ale clientilor, de pe telefoanele lor: imagini, materiale video sau texte.

David Emm a adaugat: “Uitam usor cat de multe date facem publice zilnic. Sentimentul de pierdere, daca sunt luate impotriva vointei noastre, este mult mai real atunci cand cineva ne ia, fizic, telefonul si decide ce date sa foloseasca. Acest efect a fost interesant de explicat cu ajutorul magazinului Dolarul Informational: Data Dollar Store. Conform unui studiu global, chiar daca 29% dintre utilizatorii din toata lumea au fost victimele unui atac cibernetic, 39% isi lasa dispozitivele neprotejate impotriva atacurilor.

Clientii ar trebui sa-si pretuiasca datele la fel de mult ca banii din portofele. Daca au o valoare, oricare ar fi ea, pot fi folosite ca modalitate de schimb sau achizitie. Nu vrem, insa, sa ramanem fara nimic daca pierdem sau ne sunt furate datele – sau daca datele pe care le dam la schimb sunt folosite intr-un mod rau intentionat, asa ca protectia este esentiala.”