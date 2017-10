PRISECARI OVIDIU si CONSTANTINESCU GEORGETA, la data faptelor administratori ai unor societati comerciale, sub aspectul comiterii infractiunilor de:

- complicitate la luare de mita,

- spalare de bani.

De asemenea, procurorii anticoruptie au mai dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul TOADER DAN-MIHAI, aflat in executarea unei pedepse privative de libertate, la data faptelor director general al C.N. Posta Romana S.A., sub aspectul comiterii infractiunilor de:

- luare de mita,

- complicitate la spalare de bani.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

Inculpatul Toader Dan-Mihai, in calitate de director general al Postei Romane a primit, in cursul anului 2008, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei firme cipriote de software, suma de 1.600.000 de euro, pentru a-si indeplini atributiile de serviciu astfel incat firma respectiva sa primeasca un contact de achizitie publica.

De mentionat este faptul ca programele informatice vandute de firma respectiva catre C.N. Posta Romana S.A. cu suma de 6.583.000 de euro au costat in realitate 500.000 de euro.

Din suma respectiva firma cipriota a transferat 3.885.000 de euro in conturile deschise la o banca din Elvetia de trei companii offshore, controlate, in calitate de beneficiari reali, de catre inculpatii Prisecari Ovidiu si Constantinescu Georgeta.

De aici, cei doi inculpati au transferat 1.600.000 de euro, reprezentand mita destinata directorului general al Postei Romane, intr-un cont deschis de o societate romaneasca la o banca din Austria, restul de 2.285.000 de euro au fost transferati in conturile din Elvetia a altor doua firme offshore, de asemenea controlate de inculpatii Prisecari Ovidiu si Constantinescu Georgeta.

Din suma de 1.600.000 de euro, primita cu titlu de mita, inculpatul Toader Dan-Mihai, a ordonat administratorului societatii respective efectuarea mai multor plati, in valoare de peste 500.000 euro, privind printre altele achizitionarea unui imobil in Grecia, achitarea taxelor de scolarizare pentru copii sai etc.

La data de 03 octombrie 2017, inculpatii Prisecari Ovidiu si Constantinescu Georgeta sunt prezentati Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Amintim ca, in anul 2015, Toader Dan-Mihai, alaturi de alti trei angajati cu functii de conducere din CN Posta Romana SA, a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 8 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, comisa in legatura cu incheierea unor contracte de achizitie produse software.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.