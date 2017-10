Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, a participat astazi, 4 octombrie, la prima sedinta a noului Consiliu de Administratie (CA) al companiei nationale „Posta Romana” (CNPR). Ministrul a prezentat strategia de redresare a operatorului national, aprobata de guvern in 27 septembrie, prin Memorandumul cu tema: Masuri in vederea redresarii activitatii Companiei Nationale „Posta Romana”.

In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al institutiei si-a ales presedintele, in persoana lui Adrian Gavruta (secretar general adjunct al MCSI). De asemenea, a fost desemnat Comitetul de nominalizare si remunerare precum si Comitetul de audit, conform Ordonantei de Urgenta 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, CA a aprobat revocarea directorului general interimar al companiei, Rares Stanciu. Director general interimar, pe o perioada de 4 luni, a fost numita Elena Petrascu, pana astazi, director al Directiei Juridice si Reglementari din CNPR. In paralel, se desfasoara selectia pentru directorul general al companiei „Posta Romana”, in conformitate cu OUG 109/2011 cu modificarile si competarile ulterioare.

Prima masura luata in cadrul CA a fost mandatarea membrilor comisiei de negociere cu Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) in vederea modificarii prevederilor din Contractul Colectiv de Munca referitoare la eliminarea indemnizatiei de conducere in cazul revenirii de pe o functie de conducere pe una de executie.

Tot in sedinta CA de astazi a fost aprobata si noua organigrama a CNPR prin care au fost desfiintate 56 de posturi de conducere (la nivel central), reprezentand o economie de 424.000 lei lunar la salariile de baza si 92.000 de lei lunar la indemnizatiile de conducere, din bugetul pentru salarii al companiei.