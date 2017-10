Ericsson ConsumerLab estimeaza ca, pana in 2020, cererea pentru continut video la cerere va creste semnificativ si va reprezenta jumatate din vizionarile totale, iar 50% din toate vizionarile de continut TV si video vor fi facute de pe un dispozitiv mobil (tableta, smartphone sau laptop), ceea ce reprezinta o crestere de 85% fata de 2010. Smartphone-urile vor reprezenta un sfert din totalul vizionarilor de pe dispozitive mobile (o crestere de 160% fata de 2010). In plus, realitatea virtuala va fi tot mai des utilizata, cu 1 din 3 consumatori urmand sa devina utilizatori VR pana in 2020, conform comunicatului de presa emis de catre Ericsson ConsumerLab.

„Putem observa ca utilizatorii nu doar ca urmaresc mai mult continut video, ci schimba si modul si locul in care are loc aceasta activitate. Acest lucru este evidentiat si de cresterea constanta a vizionarilor de pe mobil, o tendinta ascendenta inca din 2010. Anul acesta a fost si prima data cand am cercetat nivelul de interes al consumatorilor fata de VR in raport cu modul in care consuma continut media", a spus Anders Erlandsson, Senior Advisor, Ericsson ConsumerLab.

Reprezentantul Ericsson ConsumerLab a mentionat ca rezultatele studiului privind interesul consumatorilor legat de tehnologia VR este fascinanta, realitatea virtuala avand potentialul sa aduca impreuna oameni din toata lumea, oferind in acelasi timp experiente media mult mai personalizate, complementare si profunde.

Vizionarea de continut video si TV este in crestere, dar modul in care, cum si unde facem asta se schimba

Oamenii urmaresc 30 de ore de continut video si TV pe saptamana, un record pana in prezent, aici incluzand vizionarea activa de televiziune clasica, televiziune live si servicii de Internet la cerere, continut descarcat sau inregistrat, cat si continut DVD sau Blu-ray. Totusi, aproape 60% din consumatori prefera acum continutul video la cerere, in detrimentul vizionarii televiziunii clasice, cu 50% mai multi decat in 2010, conform studiului realizat de catre cei de la Ericsson ConsumerLab.

De altfel, numarul de servicii de continut video la cerere utilizate de fiecare persoana in parte a crescut de la 1,6 in 2012 la 3,8 in 2017. 2 din 5 consumatori deja platesc pentru continut video la cerere si servicii video, iar aproape o treime (32%) spun ca vor cheltui mai mult in urmatoarele 6-12 luni. Portabilitatea devine un factor tot mai important, peste o treime din consumatori recunoscand ca isi doresc acces la continut chiar si cand sunt in alta tara.

Tot mai multi utilizatori aleg sa isi foloseasca smartphone-urile pentru a urmari continut video - aproximativ 70% dintre consumatori vizioneaza acum continut video pe smartphone, de doua ori mai multi decat in 2012, ceea ce reprezinta o cincime din totalul de vizionari. Adolescentii cu varste cuprinse intre 16 si 19 ani urmaresc cel mai mult continut saptamanal (33 de ore), o crestere cu aproape 10 ore pe saptamana fata de 2010. Mai mult decat atat, peste jumatate din utilizatorii din aceasta categorie demografica prefera sa isi petreaca timpul urmarind continut video la cerere, urmarind peste 60% din acesta pe ecranul unui dispozitiv mobil.

Sa gasesti continutul potrivit este in continuare dificil

Studiul Ericsson ConsumerLab arata si ca, desi consumatorii au mai mult acces la servicii TV si video ca niciodata, in medie, timpul petrecut pentru cautarea de continut a crescut la aproape o ora pe zi, o crestere de 13% fata de anul trecut. De fapt, 1 din 8 consumatori cred ca vor ajunge, in viitor, sa se piarda in cantitatea foarte mare de continut disponibil.

Pe masura ce experienta utilizatorului devine tot mai fragmentata, 6 din 10 consumatori sunt de parere ca descoperirea de continut este „foarte importanta” cand se aboneaza la un nou serviciu, in timp ce 70% vor cautare universala pentru orice continut TV si video.

Experienta conteaza



Tehnologia VR imbogateste experienta de vizionare video cu o noua si valoroasa dimensiune. Se preconizeaza ca, pana in 2020, o treime dintre consumatori vor fi si utilizatori VR, ceea ce inseamna ca aceasta tehnologie va juca un rol esential in viitorul TV si video. Totusi, daca interesul consumatorilor in tehnologia VR va creste, unele lucruri trebuie sa se schimbe.

Aproape 55% din consumatori care intentioneaza sa cumpere dispozitive VR ar prefera sa achizitioneze headset-urile la un pret mai scazut, iar aproape jumatate dintre respondenti considera ca ar trebui sa existe mai mult continut interesant pentru VR. De asemenea, o treime dintre participantii la studiu au spus ca ar fi mai interesati de VR daca ar putea obtine un pachet integrat de la furnizorul lor deja existent de televiziune si video.

Consumatorii pun foarte mult accent pe experienta de vizionare la calitate inalta, dar si pe experiente cat mai captivante. Aproape un sfert din respondenti spun ca deja au acces la un ecran 4K UHD TV, iar un alt sfert dintre ei intentioneaza sa isi cumpere unul.

Date cantitative au fost colectate din 13 tari. Aproximativ 20.000 de interviuri online au avut loc cu persoane cu varste cuprinse intre 16 si 69 de ani din Brazilia, Canada, China, Coreea de Sud, Germania, India, Italia, Marea Britanie, Rusia, Spania, Suedia, Taiwan sii SUA. Toti respondentii au conexiune broadband la Internet la domiciliu si urmaresc continut TV si video cel putin o data pe saptamana, iar aproape toti folosesc Internetul zilnic. Acest studiu este reprezentativ pentru peste 1 miliard de persoane. Perspectivele calitative au fost colectate prin interviuri efectuate in medii VR cu utilizatori de VR, vorbitori de limba engleza. Acesti respondenti detin multiple dispozitive si o conexiune broadband la Internet.

Sursa foto: Antonio Guillem /Shutterstock.com