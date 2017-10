Telekom Romania anunta numirea lui Vladan Pekovic in pozitia de director executiv tehnologie si informatie, in functie din 1 noiembrie 2017, inlocuindu-l in acest rol pe Timos Tsokanis, care va urma alte oportunitati in cariera in afara grupului Deutsche Telekom. Din aceasta pozitie, Vladan Pekovic va fi responsabil de coordonarea evolutiei infrastructurii de tehnologie a informatiei, de dezvoltarea si operarea sistemelor de suport ale grupului de companii Telekom Romania si va raporta direct catre CEO-ul Telekom Romania.

Vladan Pekovic are o cariera internationala dezvoltata pe piete din Europa, Africa, America Latina si Statele Unite ale Americii, avand peste 15 ani de experienta in industria telecomunicatiilor, in care s-a axat pe integrarea retelelor si a sistemelor IT, precum si pe implementarea, dezvoltarea si operarea celor mai complexe si avansate retele mobile si fixe. Orientat spre client si rezultate, Vladan are, de asemenea, experienta semnificativa in Telekom, cu un portofoliu variat de proiecte pe care le-a gestionat. Vladan se alatura echipei Telekom Romania din pozitia similara, de Director Executiv Tehnologie si Informatie, detinuta in cadrul Crnogorski Telekom.

Vladan Pekovic este licentiat in Inginerie Electrica, cu specializare in telecomunicatii mobile si tehnologia informatiei, in cadrul Universitatii din Muntenegru.

“Ii urez bun venit lui Vladan in echipa Telekom Romania, intr-un rol care este vital pentru organizatia noastra si pentru industria in care activam. Sunt increzator ca vom continua cu succes implementarea de noi tehnologii si ca vom putea, astfel, sa oferim o experienta superioara clientilor nostri. Totodata, profit de ocazie sa ii multumesc lui Timos pentru efortul depus si dedicarea sa din cei sapte ani, pentru a face din Telekom Romania un jucator important pe piata de telecom din Romania. In mandatul sau am realizat prima lansare de servicii cu adevarat convergente de pe piata, combinata cu trecerea la brandul Telekom, dar si cu lansarea in paralel a celei mai moderne platforme de IPTV. Sub coordonarea sa, echipele noastre tehnice au consolidat cele doua sisteme IT intr-un set de sisteme, au reusit sa extinda acoperirea retelei de fibra optica cu peste un milion de gospodarii in doi ani, au dublat acoperirea LTE in mai putin de un an si au modernizat reteaua mobila”, a spus Miroslav Majoros, CEO Telekom Romania.