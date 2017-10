Noul serviciu, disponibil tuturor clientilor cu aplicatia Android Messages, combina cele mai bune functii de mesagerie dezvoltate in colaborare cu Google si cele mai bune informatii de retea bazate pe standardul Global RCS (Rich Communications Services).

Utilizatorii aplicatiei Android Messages pot vedea in timp real cand interlocutorii tasteaza si cand au citit mesajul, pot distribui imagini de rezolutie mare si continut video; pot transmite emoji, GIF-uri, stickere, precum si mesaje audio; pot distribui locatia si au optiunea de a crea grupuri de chat cu familia si prietenii, daca acestia sunt utilizatori ai serviciului Chat Messages de la Orange.

Clientii au posibilitatea sa trimita si sa primeasca mesaje oriunde exista acoperire pentru servicii mobile sau este disponibila o conexiune Wi-Fi. Accesul la Chat Messages nu se taxeaza, pentru utilizarea acestuia se tarifeaza doar traficul de date consumat, conform planului tarifar detinut.

Lansarea serviciului in Romania este o premiera europeana pentru Orange Group. Serviciul va continua sa fie dezvoltat in perioada imediat urmatoare, pe masura ce vor fi adaugate noi functionalitati si vor fi integrate servicii furnizate de terti. Acesta va reprezenta o modalitate avansata si inteligenta de comunicare in timp real, complet interconectata intre operatori.

Chat Messages este deja activ pe telefoanele Nokia 3, Orange Dive 72, Sony Xperia XZ Premium, Moto E4, Moto Z2 Play si Blackberry KEYone. Aplicatia este totodata disponibila pentru toti clientii Orange cu telefoane Android, cu sistem de operare 4.4, Kitkat sau versiunile superioare.

Aplicatia Android Message poate fi descarcata din Google Play Store si se va regasi pre-instalata pe urmatoarele modele de telefoane Android comercializate de Orange.

Clientii care folosesc Chat Messages pot comunica chiar si cu cei care nu au un telefon cu Android Messages, intrucat tehnologia va transmite mesajul sub forma SMS, atunci cand este necesar.

Asadar, indiferent de tehnologia folosita, mesajele vor ajunge intotdeauna la destinatie. Toate Chat Messages sau SMS sunt pastrate in acelasi loc, grupate pe contacte.

“Chat Message este o miscare globala a industriei, de la serviciul simplu de SMS deja consacrat, catre o experienta digitala de neegalat, pe care o oferim clientilor nostri. Suntem mandri ca eforturile noastre si colaborarea cu Google ne permit sa aducem acest serviciu nou clientilor Orange din Romania” a declarat Yves Martin, Chief Commercial Officer al Orange Romania.