Hosterion, una dintre companiile care pune Romania pe harta IT-ului international, se extinde in patru noi locatii internationale: Amsterdam, Dallas (Texas), Fremont (California) si Londra. Experienta internationala a companiei clujene a debutat in 2009, odata cu lansarea brandului IntoVPS, prin care ofera servicii de unmanaged VPS hosting.

Hosterion a adaugat in portofoliu mii de clienti din peste o suta de tari, care utilizeaza IntoVPS pentru a-si gazdui site-urile si aplicatiile. In locatiile noi, compania din Cluj are propriile servere si echipamente de retea colocate in centrele de date ale partenerilor locali.

“Alegem sa achizitionam propriile echipamente in loc sa inchiriem servere dedicate si astfel putem controla mult mai bine caracteristicile serviciilor noastre si nivelul de calitate”, a declarat Adrian Andreias, fondatorul companiei care activeaza pe piata din 2004.

In 2017, Hosterion numara opt angajati si estimeaza o cifra de afaceri de 737.000 de euro, cu o crestere de 10% fata de anul precedent (670.000 de euro). Cifra de afaceri e realizata in proportie de 50% din serviciile oferite in afara tarii, iar cei mai multi clienti sunt din Romania, SUA, Anglia, Italia, Rusia, Spania, Germania, Canada, dar si din Cap Verde sau Jersey.

Pana in acest moment, in locatiile internationale se puteau comanda doar servicii de unmanaged VPS. Scopul Hosterion este de a sprijini dezvoltarea internationala a companiilor romanesti, dar si acela de a oferi noi solutii de calitate clientilor internationali. Prin urmare, incepand de astazi, 16 octombrie, in locatiile din Dallas, Amsterdam, Fremont si Londra sunt disponibile urmatoarele servicii: gazduire web shared, gazduire magento, gazduire web premium si VPS-uri managed.