Un top al laptopurilor poate fi un indice de referinta bun pentru tine daca esti in cautarea unui dispozitiv care sa te ajute sa fii mai productiv si in acelasi timp sa faci o investitie buna pe termen lung.

Top 5 laptopuri prezentate mai jos este realizat de catre cei de la techradar in functie de specificatii, pret si potentialul acestora de a fi o investitie pe termen lung. In plus, in cazul in care vrei sa iti cumperi unul dintre aceste modele, ti le-am gasit la reduceri de pana la 20%

TOP 5 laptopuri: Modelele pe care sa le iei in calcul atunci cand pleci la cumparaturi

1. Dell XPS 13 (2017)

Cu un design placut, fiind extrem de subtire si usor, varful de gama al celor de la DELL este cel mai bun laptop din lume in opinia celor de la techradar. Acesta “inghesuie” un afisaj de 33 cm intr-o carcasa de 28 de cm, are un cadru de 5,2 mm grosime si cantareste 1,22 kg. Specificatii precum puternicul procesor Kaby Lake sau ecranul “Infity Edge” sunt printre cele care ii confera aceasta pozitie in top. De asemenea, spre deosebire de cei de la Apple, DELL a inglobat in acest produs atat porturi de tip USB-C cat si USB 3.0 si un slot dedicat exclusiv cardurilor SD.

Modelul cu procesor Intel Core i7, display QHD+, o capacitate a memoriei RAM de 16 GB si o memorie interna de 1 TB il puteti cumpara cu o reducere de 20% de AICI.

2. Asus Zenbook UX310UA

Nu se bucura de designul modelului de mai sus al celor de la Dell, nu este la fel de fiabil si nici bateria nu este la fel buna, insa ofera perfomarnte fantastice datorita procesorului Kaby Lake. In plus, poti alege intre un display Full HD cu 1080 pixeli sau unul QHD+ cu 3,200x 1,800 pixel, cu 30% mai multi pixeli decat ecranul Retina de 13 inch al celor de la Apple. Indiferent de modelul pe care l-ai ales, Asus ZenBook UX310UA este unul dintre cele mai bune laptopuri pe care le poti cumpara.

Modelul cu un procesor Intel Core i7 Kaby Lake, un ecran Full HD, memorie RAM 8GB si o memorie interna de 1 TB il puteti cumpara cu o reducere de 13% de AICI.

3. Lenovo Yoga Book

Daca esti in cautarea unui laptop ieftin care ofera o experienta speciala, Lenovo Yoga Book 2017 ar putea fi o alegere inteleapta. Datorita designului sau, el poate fi indoit si transformat intr-o tableta. Alegerea acestui laptop poate fi o optiune buna pentru cei care vor un device pe care sa rezolve task-uri de baza sau un partener ideal pentru calatorii pe care sa ruleze filmele preferate. Insa, pentru task-uri care necesita un procesor puternic este indicat sa alegeti unul dintre modele de mai sus.

Modelul cu un procesor Intel AtomTM CherryTrail, display Full HD cu rezolutie 1920 x 1080 pixeli, memorie RAM de 4 GB si memorie interna de 64 GB il puteti cumpara cu o reducere de 15% de AICI.

4. Apple Macbook Pro cu Touch Bar

Cei de la techradar il descriu ca fiind cel mai bun laptop creat de Apple vreodata, insa precizeaza ca sunt cateva motive serioase pentru care ar trebui sa iei in calcul si alternativele din piata. Pentru inceput, pretul laptopului este unul foarte mare pentru ceea ce ofera. Puterea acestuia nu este una ridicata, ecranul are o rezolutie mai mica decat alternativele din piata, iar touch screen-ul nu este unul prietenos.

Modelul cu un procesor Intel Core i5, display LCD LED cu diagonala de 13.3 inch si o rezolutie de 2.304 x 1.440 pixeli il puteti cumpara cu o reducere de 15% de AICI.

5. Apple MacBook 12-inch (2016)

Apple MacBook nu doar ca este cel mai subtire si aratos Macbook pe care Apple l-a construit vreodata, dar este si cel mai popular si bine vandut de pe planeta. Insa, acesta este mult mai slab ca si putere decat Macbook Pro.

Modelul cu un procesor Intel Core m5 Skylake, display LCD LED cu o diagonala de 12 inch, rezolutie de 2304 x 1440 pixeli, memorie RAM de 8 GB si o capacitate de stocare de 512 GB il puteti cumpara cu o reducere de 11% de AICI.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.



Sursa foto: By guteksk7 / Shutterstock.com