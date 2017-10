Primaria Municipiului Bucuresti si Netcity Telecom si-au propus ca lucrarile la reteaua edilitara de fibra optica, finantata exclusiv de Netcity din fonduri private, sa continue intr-un ritm sustinut in 2017 si in anii urmatori. Netcity estimeaza ca pana in 2020 investitia privata va creste cu peste 30 milioane de euro, depasind la acel moment 70 milioane de euro.

Lungimea retelei in urmatorii trei ani urmeaza astfel sa se dubleze, la peste 1800 km, continuand ulterior sa creasca in fiecare an, in functie de necesitatile Capitalei.

Reprezentantii Primariei Capitalei si ai Netcity Telecom au agreat la inceputul acestei veri necesitatea extinderii retelei cu circa 150 km de retea in 2017, fiind prioritizate zonele cu risc crescut de accidente din cauza situatiei improprii a cablurilor aeriene de telecomunicatii. Astfel, Netcity a lansat in executie inca din luna iulie noi tronsoane de retea, iar lucrarile aflate in desfasurare vor continua si in luna octombrie respectiv noiembrie. Celor 350 km de extindere a retelei deja proiectati in 2017 li se vor adauga alti 400 km de retea pentru care etapa tehnologica de proiectare este estimata a se finaliza in luna martie 2018. Netcity estimeaza ca investitiile realizate pana in 2020 vor duce la dublarea veniturilor rezultate din redeventa platita de concesionarul Netcity Telecom catre bugetul Primariei Municipiului Bucuresti, venituri ce vor ajunge la peste 2 milioane de euro pe an.

Extinderea retelei va creste numarul de strazi pentru care cablurile aeriene de telecomunicatii vor fi migrate in subteran, migrare care va contribui la imbunatatirea aspectului urban si reducerea riscurilor de accidente cauzate de amplasarea ilegala si haotica a cablurilor pe stalpi, in copaci sau intre cladiri. De asemenea, investitia in reteaua Netcity va asigura cresterea calitatii serviciilor de telecomunicatii, a concurentei intre operatorii de servicii telecom si a redeventei incasate de catre municipalitate, asigurand totodata suportul de infrastructura pentru serviciile de tip Smart City.

In completare la lucrarile aflate in curs de finalizare din zona Primaverii – Dorobanti – Kiseleff, noi zone cu situatii critice au fost identificate pe traseele mijloacelor de transport in comun, pe artere cu numeroase retele aeriene cazute pe trotuare sau masini, amplasate pe stalpi improvizati sau in pericol de prabusire, rezultand astfel noi lucrari ce au fost planificate pentru acest an in perimetrul cartierelor Ghencea, Crangasi, Giulesti, Calea Calarasi si Mircea Vulcanescu. Traficul auto nu va fi deviat sau perturbat. Netcity ia toate masurile posibile pentru ca accesul pietonal sa fie cat mai putin afectat si face apel la intelegerea locuitorilor pentru eventuale neplaceri cauzate de lucrarile de constructie a retelei.

Netcity Telecom este operatorul retelei „Netcity”, fiind responsabil cu proiectarea, realizarea si operarea acesteia, in baza unui contract de concesiune semnat in anul 2008 cu Primaria Municipiului Bucuresti pentru o perioada de 49 de ani. Reteaua-suport de infrastructura pentru fibra optica are in prezent o lungime de aproximativ 900 km, fiind pusa la dispozitia operatorilor de telecomunicatii care ofera servicii pe teritoriul Municipiului Bucuresti.