Noua identitate a companiei accentueaza valorile locale - folosind culorile drapelului romanesc (sigla TotalSoft) - si incorporeaza totodata strategia de dezvoltare la nivel global a Logo.

Pornind de la obiectivele de crestere pe plan local si international ale produselor Charisma, identitatea vizuala a acestora a fost adaptata pentru a se alinia la viziunea existenta a celorlalte produse ale Logo.

TotalSoft este unul dintre cei mai importanti furnizori regionali de sisteme informatice de business (ERP, HCM, CRM, DM si BI) din Europa Centrala. In acelasi timp, Charisma Leasing este una dintre primele 10 solutii software de leasing la nivel mondial. Compania isi propune sa isi mentina conducerea pe piata romaneasca prin intermediul solutiilor software de business Charisma, extinzandu-se in acelasi timp pe noi piete europene si internationale.

TotalSoft are o echipa de 470 de angajati si proiecte in 46 de tari, pe 4 continente. Compania face parte din Logo Software (Logo), cel mai mare furnizor de software independent din Turcia. Cu o experienta de peste 30 de ani, Logo este una dintre companiile de software cu cea mai rapida dezvoltare, oferind solutii si servicii inovatoare prin intermediul a peste 800 de parteneri. Compania este prezenta pe 45 de piete internationale si deserveste peste 85.000 de clienti in Europa, Orientul Mijlociu, Africa si Asia. Logo este prima companie de IT cu sediul in Turcia, cu un capital de piata de peste 400 milioane dolari.