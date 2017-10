Huawei Mate 10 si Mate 10 Pro, noile varfuri de gama ale producatorului chinez, au fost lansate zilele trecute si promit sa fie niste competitori redutabili pentru jucatori precum Apple si Samsung. Iti prezentam mai jos informatiile pe care trebuie sa le stii despre cele 2 modele in cazul in care vrei sa le cumperi.

Mate 10 Pro va fi disponibil la jumatatea lunii noiembrie si va costa 800 de euro, iar Mate 10 va costa 700 de euro si va intra pe piata la finalul lunii octombrie. Pana atunci, vei avea timp necesar sa afli cat mai multe detalii despre cele doua modele. Mai jos iti prezentam caracteristicile cu care "se lauda" smartphone-urile create de chinezi.

Huawei Mate 10: Ce trebuie sa stii inainte sa il cumperi

Huawei Mate 10: Design si display

Huawei Mate 10 are un design oarecum familiar, dar distinctiv, cu un spate de sticla si margini curbate pentru a face utilizarea acestuia cat mai confortabila.

Dimensiunile acestuia sunt 150.5 x 77.8 x 8.2 mm si cantareste 186 de g, aceste caracteristici fiind la fel ca in cazul modelului precedent, Huawei Mate 9. Telefonul este disponibil in culorile Mocha Brown, Black, Champagne Gold sau Pink Gold.

Huawei Mate 10 are un ecran LCD cu o diagonala de 5.9 inch, ca in cazul modelului Mate 9, insa are parte de imbunatatiri in ceea ce priveste rezolutia, aceasta fiind 1,440 x 2,560, cu o densitate de 499 de pixeli pe inch, conform techradar.com.

Ecranul suporta continut HDR 10 (high dynamic range), iar ramele din jurul ecranului sunt destul de mici, insa nu la fel ca cele ale telefonului iPhone X lansat de catre cei de la Apple. Raportul de aspect este 16:9.

Huawei Mate 10: Baterie si camera

Telefonul are un sistem foto dual, fiind compus dintr-o camera foto de 12 MP cu senzor color si una de 20 de MP cu senzor alb-negru. Pentru realizarea fotografiilor se vor pune in functiune ambii senzori pentru o imagine cat mai clara.

Camerele au in componenta lor lentile ale brandului Leica cu o diafragma f/1.6 ce ofera mai multa calitate in conditii de lumina slaba si o stabilizare optica buna a imaginii. Huawei Mate 10 are de asemenea si o camera frontala de 8 MP.

Bateria telefonului are o putere de 4.000 mAh, mai mare decat a multor telefoane de pe piata. Oficialii au declarat ca este nevoie de o incarcare de 20 de minute pentru o zi de utilizare a telefonului.

Huawei Mate 10: specificatii si sistem de operare

Puterea modelului Huawei Mate 10 este furnizata de catre un chipset Kirin 970 cu procesor octa-core si abilitati de inteligenta artificiala. De asemenea, memoria RAM este de 4 GB

Spatiul intern de stocare este de 64GB si poate fi extins prin intermediul unui card microSD de pana la 256 GB. Sistemul de operare utilizat este Android Oreo, pe care ruleaza noua interfata a celor de la Huawei, denumita Emotion UI 8.0. Aceasta vi se va parea familiara in cazul in care ati mai utilizat un Huawei, una dintre noile functii fiind cea Smart Screen, ce va permite sa rulati doua aplicatii in acelasi timp in modulul split-screen.

Huawei Mate 10 Pro: Ce trebuie sa stii inainte sa scoti banii din buzunar

Huawei Mate 10 Pro: Design si display

Modelul Mate Pro vine, ca si in cazului versiunii simple, cu un spate de sticla si margini curbate. Ecranul, ce utilizeaza tehnologia OLED, este mai mare, avand o diagonala de 6 inch, dimensiunile telefonului fiind 154.2 x 74.5 x 7.9 mm.

Rezolutia ecranului Full HD este de 1.080 x 2.160 pixeli, mai mica decat cea a modelului Mate 10 si suporta continut HDR 10 ( high dynamic range). Pe spatele telefonului gasiti si un senzor de amprenta, situat sub cele doua camere foto. Modelul Mate 10 Pro este rezistent la apa si la praf, la fel ca si iPhone 8 si Google Pixel 2. Telefonul nu prezinta mufa de tip jack pentru casti. Mate 10 Pro poate fi cumparat in variantele Midgnight Blue, Titanium Gray, Pink Gold si Mocha Brown.

Huawei Mate 10 Pro: Camera si baterie

Sistemul foto dual al modelului Mate 10 Pro este similar cu cel al Mate 10, folosind o camera de 12 MP cu senzor color si una de 20 MP cu senzor alb-negru. Camerele au in componenta lor lentile ale brandului Leica cu o diafragma f/1.6 ce ofera mai multa calitate in conditii de lumina slaba si o stabilizare optica buna a imaginii. Huawei Mate 10 are de asemenea si o camera frontala de 8 MP.

Bateria telefonului are o putere de 4.000 mAh, mai mare decat a multor telefoane de pe piata. Totusi, telefonul nu poate fi incarcat wireless.

Huawei Mate 10 Pro: Specificatii si sistem de operare

La fel ca si in cazul Mate 10, modelul Pro ruleaza datorita unui chipset Kirin 970. Acestia pun foarte mult acces pe utilizarea inteligentei artificiale care va monitoriza felul in care iti utilizezi telefonul. Telefonul are o memorie RAM de 6GB si o capacitate de stocare interna de 128 GB, ciudat este faptul ca modelul Mate Pro nu are un slot microSD.

Sistemul de operare utilizat este Android Oreo, pe care ruleaza noua interfata a celor de la Huawei, denumita Emotion UI 8.0. Noua interfata vi se va parea familiara in cazul in care ati mai utilizat un Huawei, una dintre noile functii ale acesteia fiind cea Smart Screen, ce va permite sa rulati doua aplicatii in acelasi timp in modulul split-screen.

Sursa foto: By testing / Shutterstock.com