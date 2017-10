2Checkout (cunoscuta anterior ca Avangate), lider in industria solutiilor eCommerce, a publicat astazi raportul Tendinte din Comertul Digital cu Software & Servicii Online pentru 2017. Raportul subliniaza ca solutiile software pe baza de subscriptie (abonament) se mentin pe o panta ascendenta in totalul vanzarilor globale. In acelasi timp, raportul arata ca in topul preferintelor clientilor se regasesc produsele software de securitate, aplicatiile pentru design si pentru proiecte multimedia.

Raportul 2Checkout pentru comertul digital de software si servicii online este realizat pe baza datelor din platforma Avangate, parte din portofoliul 2Checkout, si reflecta tendintele industriei globale de software si servicii digitale. Analiza pune accent pe regiunile si categoriile cu cea mai rapida evolutie, precum si cele mai populare metode de plata la nivel global.

Tendintele-cheie, asa cum reies din raport, sunt:

Securitatea conteaza – Avand un an 2017 marcat de brese de securitate – WannaCry, Goldeneye, Equifax – nu este deloc surprinzator ca produsele de securitate si protectie a datelor personale conduc in comertul global cu produse software online, reprezentand peste 30% din vanzarile totale. Solutiile software pentru design si multimedia (inclusiv softuri pentru prelucrari audio-vizuale) urmeaza in clasamentul vanzarilor globale, cu un procent de 23%. Pe pozitia a treia in clasament se situeaza, cu o pondere de 20%, serviciile online. Printre celelalte categorii mentionate in raport se numara solutiile software utilitare, cele dedicate marketingului sau dezvoltarii de proiecte web, software-ul de tip office si aplicatiile folosite in programare.

In Romania, apetitul pentru produse de securitate si protectie a datelor personale a crescut considerabil, aceste categorii de produse insumand 76% din vanzarile online, urmate de solutii pentru marketing (4%) si soft utilitar (4%).

Abonamentele continua sa acapareze teren – Migrarea consecventa catre subscriptii (software sau SaaS pe baza de abonament) este mai evidenta atunci cand comparam datele inregistrate in platforma Avangate in ultimii ani. Daca in 2012, doar aproximativ jumatate (49%) din vanzarile de software erau pe baza de abonament la nivel mondial, intre timp, in 2017, ponderea lor a ajuns deja la 75%.

Tranzactii mai multe, de valori mai mici – Valoarea medie a comenzii pentru achizitia de software, SaaS si servicii online, la nivel global, in 2017, este de 47 USD, in usoara scadere de la 48 USD in 2016, ca o consecinta a cresterii ponderii subscriptiilor in vanzarile totale. Dinamica preferintelor cumparatorilor sugereaza tendinta spre achizitii mai multe, de valori mai mici, pentru diferite tipuri de produse. Valoarea medie a tranzactiei in tara noastra ramane mai scazuta fata de media globala, la un nivel de 37 USD.

Variatii regionale in preferintele de plata - Visa si MasterCard continua sa domine in domeniul platilor online, avand o pondere de 68% din vanzarile de software si servicii online, urmate de PayPal cu 20% si American Express cu 7%. Distributia aceasta este valabila si pe piata din Statele Unite. In alte tari, consumatorii au preferinte pentru metode de plata locale cum ar fi Alipay in China (54%), iDEAL in Olanda (44%), carduri locale in Brazilia (23%) si Turcia (17%), Carte Bancaire in Franta (12%) si JCB sau Konbini in Japonia (cu 15%, respectiv 5% din tranzactii).

In Romania, situatia este similara cu cea din 2016, 90% din cumparaturile online pentru software si SaaS fiind achitate cu carduri Visa si MasterCard (fata de 88% anul trecut), 4,7% prin PayPal (6% in 2016) si 3,6% prin transfer bancar (4% in 2016).

Schimbari in top 10 tari – Statele Unite isi pastreaza pozitia de lider, fiind cea mai mare piata de desfacere pentru solutii software si servicii comercializate online, reprezentand aproape jumatate din piata globala. La distanta de Statele Unite urmeaza Marea Britanie. Germania urca pe locul al treilea in clasament, comparand cu 2016, impingand Canada de pe pozitia a treia pe cea de-a cincea, dupa Franta.

Impreuna, Germania, Franta si Japonia reprezinta mai mult de o treime din vanzarile totale de software si servicii online in tari nevorbitoare de limba engleza, urmate indeaproape de Italia, Olanda si Spania.

Romania este pe locul al 18-lea in topul vanzarilor prin platforma Avangate, in crestere cu 4 pozitii fata de 2016.

Surse de crestere a veniturilor pentru companiile de software – Foarte populare in industria de software, vanzarile generate cu ajutorul retelelor de afiliati ajung pana la 25% din veniturile companiilor conectate la reteaua Avangate. O alta modalitate de crestere a vanzarilor sunt promotiile, care faciliteaza obtinerea a 22,5% din incasari. Alte doua metode de crestere a vanzarilor folosite in industria de software sunt asa-numitele cross-selling (4,5% din venituri) si upselling (8%).

“Piata globala a solutiilor software continua sa migreze catre subscriptii iar cererea se diversifica in functie de tipul de produse pe care cumparatorii le solicita,” spune Erich Litch, Chief Revenue Officer la 2Checkout. “Intrucat companiile continua sa se extinda pe pietele internationale, trebuie sa fie pregatite sa sustina o gama larga de metode de plata si modele de afaceri, sa utilizeze o varietate de instrumente de promovare si sa vanda prin mai multe canale si puncte de contact.”

Raportul pentru comertul digital elaborat de 2Checkout se bazeaza pe sute de mii de tranzactii globale ce au avut loc prin platforma Avangate in perioada august 2015 – iulie 2017. 2Checkout urmareste in mod continuu fluctuatiile vanzarilor, ajutand furnizorii de software si produse digitale din intreaga lume sa ia decizii mai inteligente, mai rapid.