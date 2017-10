Noutatile din domeniu vor fi prezentate de voci cu greutate, astfel ca printre speakeri se numara product ownerii SAP, Thomas Fiedler si Ingo Bräuninger, ei urmand sa aduca in fata publicului o tema prezentata la SAP TechED 2017 la Las Vegas cu doar cateva saptamani in urma.





„Inovatia si furnizarea de servicii inovative se regasesc in centrul strategiei tehnologice a SAP din ultimii ani. Transformarea digitala, machine learning sau Internet of Things sunt trei dintre buzzwords-urile curente pe care msg si SAP le-au pus in fruntea listelor cu prioritati ca trend-uri emergente in urmatoarea perioada. In anul 2017 mai mult de jumatate din populatia globului a realizat ceea ce inseamna atacurile cibernetice. Astfel, un sistem software care prezinta un nivel ridicat de siguranta cibernetica este tot mai important pentru clientii finali. Cu cat avanseaza dezvoltarea tehnologica cu atat riscul de vulnerabilitate creste, iar gigantii IT, printre care si SAP care prezinta deja o siguranta cibernetica solida, sunt nevoiti sa investeasca si mai mult pentru protectia clientilor pe toata durata ciclului de dezvoltare software”, este de parere Horea Ratiu, Director Departament Insurance, msg Romania.





Formatul evenimentului organizat de catre msg systems vine cu 15 sesiuni ce vor acoperi cele mai importante trenduri si noutati din ecosistemul SAP, sase demo-uri live si o dezbatere pe marginea dezvoltarii SAP.



„In mod traditional, reputatia SAP este cea de furnizor nr.1 de solutii business enterprise. In acelasi timp insa, ecosistemul SAP a fost recunoscut ca fiind un cerc inchis, platforma tehnica si tehnologiile utilizate fiind proprietare si astfel inaccesibile publicului larg. Aceasta situatie s-a schimbat in urma cu cativa ani, atunci strategia SAP a suferit o reorientare majora. Astfel, in prezent, SAP se repozitioneaza ca si provider de solutii cloud-based, mizand pe tehnologii open source si deschizand portile pentru comunitati de developeri noi. Combinatia dintre experienta de business a SAP si tehnologiile de ultima ora (machine learning, Iot, Cloud etc.) conduc in prezent la dezvoltarea de solutii inovative, cu potentialul de a revolutiona industrii intregi”, explica Victor Ionescu, Lead IT Consultant, msg Romania.



Evenimentul va avea si o zona dedicata interactiunii live cu tehnologiile SAP, acestea fiind organizate in cadrul unui Digital Lounge, in care curiosii vor putea trai pe viu viitorul acestui domeniu.



„Una dintre aplicatiile prezente in cadrul Digital Lounge a fost dezvoltata de catre colegii nostri in cadrul conceptului de Innovation Lab pe care msg systems il are sub umbrela “minnosphere”. Solutia propusa isi doreste sa ofere utilizatorilor, posibilitatea de a incheia o polita pentru asigurarea locuintelor dintr-un portal online, in doar cativa pasi, usor de urmat. Daca v-ati intrebat cum se genereaza o oferta personalizata pentru asigurarea locuintei voastre care este mecanismul decizional din spate raspunsul il puteti afla interactionand direct cu colegii nostrii prezenti la stand. Cred ca cea mai mare surpriza din acest an pe care Digital Lounge o propune este reprezentata de aplicatiile destinate ochelarilor inteligenti (Smart Glasses). Este uimitor sa vezi cum companiile pot anticipa si prezice eventuale probleme care pot sa apara de-a lungul lantului global de aprovizionare prin intermediul unei aplicatii inteligente ce va va conduce intr-o lume virtuala”, spune Ana Maria Foglietta, Human Capital Specialist, msg.



Conferinta SAP organizata de catre msg system la Cluj-Napoca a a aparut si pe pagina oficiala SAP Inside Track, acolo unde sunt anuntate toate conferintele de acest tip, la nivel global. Biletele pentru eveniment pot fi achizitionate de pe livetickets.ro.