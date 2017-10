Razvan Sturza, mobile business group leader Lenovo este relaxat, accentueaza in mod repetat ideile esentiale si nu se da in laturi de a spune lucrurilor pe nume. Este tipul de manager de la care poti afla lucruri interesante si, din fericire, instinctele nu m-au inselat. La o cafea cu el am aflat strategia Motorola pe piata locala, problemele pietei mobile, cat (mai) cheltuiesc romanii pe smartphone-uri dar si perspective asupra intregii piete.