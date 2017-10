Telekom Romania introduce pentru prima data in piata internet nelimitat 4G pe mobil, de la 5 euro pe luna, in completarea ofertei de internet prin fibra optica pentru acasa, disponibila, de asemenea, de la 5 euro pe luna.

Astfel, clientii Telekom au acum la dispozitie oferte precum:

INTERNET NELIMITAT 4G la toate abonamentele de servicii mobile, cu preturi de la 5 euro pe luna (TVA inclus);

oNTERNET pentru acasa, prin fibra optica, de la 5 Euro/luna (TVA inclus), intr-un pachet cu doua servicii;

INTERNET TV cu HBO, Cinemax si HBO GO incluse pe intreaga perioada contractuala, de la 5 Euro/luna (TVA inclus), intr-un pachet cu doua servicii.

Astfel, Telekom aduce clientilor internet mobil 4G nelimitat, fara scaderea vitezei in functie de consumul de date, minute si SMS-uri nelimitate, trafic de date si minute in roaming in SEE, plus acces de pe mobil la servicii de video precum HBO, HBO GO, Cinemax sau Telekom Sport, totul incepand de la 5 euro/luna (TVA inclus). Ofertele sunt disponibile pentru toti clientii la achizitionarea unui noi abonament sau la prelungire, preturile cele mai avantajoase fiind pentru pachetele prin care clientii detin si un serviciu fix Telekom.

Pentru a beneficia de internet de mare viteza pentru acasa, clientii au la dispozitie serviciile de Internet fix prin fibra optica, cu viteze de pana la 1Gbps, router wifi inclus si preturi la abonamente incepand de la 5 Euro/luna (TVA inclus), intr-un pachet cu doua servicii. Reteaua Telekom de Internet fix prin fibra optica acopera in prezent peste 2,3 milioane de gospodarii.

Pe segmentul de servicii TV Telekom pune la dispozitia clientilor serviciul de Internet TV, cu preturi incepand de la 5 euro/luna intr-un pachet impreuna cu serviciul de Internet fix. Cu noua oferta de Internet TV disponibila din 1 noiembrie, clientii beneficiaza gratuit, pe toata perioada contractuala, de pachetul Maxpak si acces la serviciul HBO GO.

Cu Internet TV de la Telekom clientii au acces la un serviciu de televiziune cu functionalitati avansate, precum Pauza si Continuare, cu ajutorul carora vor putea sa opreasca si sa porneasca filmele si serialele preferate, sau meciurile si competitiile, in format HD, si sa le reia oricand doresc. Canalele Telekom Sport le aduc clientilor cele mai tari competitii sportive (UEFA Champions League si UEFA Europa League), care pot fi urmarite live oriunde si oricand, pe televizor, laptop, PC, smartphone sau tableta.