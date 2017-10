Pentru Black Friday 2017, retailerul a pregatit un stoc de peste 385.000 de produse, multe dintre ele lansate in acest an, care pot fi achizitionate din cele 123 de magazine din toata tara sau online pe flanco.ro.

"Black Friday s-a schimbat, de la an la an, nu doar la nivel local, ci si global. Anul trecut, marii retaileri internationali au sarbatorit cel mai mare eveniment de shopping al anului, la fel ca noi, timp de o luna. Pentru ca ne dorim ca toti clientii nostri sa aiba suficient timp la dispozitie sa-si aleaga produsele de care au nevoie, am decis sa urmam calendarul si in acest an. Este adevarat ca Black Friday este sarbatoarea reducerilor la cele mai dorite produse, dar livrarea lor la timp si in conditii bune e la fel de importanta. Odata ce am extins perioada reducerilor de la trei zile, la o luna, am reusit sa gestionam mai bine fluxul clientilor din magazine si de pe flanco.ro, numarul mare de comenzi si livrari, iar cei care ne-au vizitat s-au putut bucura nu doar de ofertele speciale, ci si de o experienta de shopping placuta si rapida", spune Dragos Sirbu, CEO Flanco.

Black Friday 2017 la Flanco: ce oferte cuprinde campania

Flanco a pregatit de Black Friday 2017 clientilor stocuri de peste 100.000 de televizoare, 50.000 de telefoane, 25.000 de notebook-uri, 70.000 de electrocasnice mari si 140.000 de electrocasnice mici. Stocul accesoriilor si al produselor pentru entertainment numara peste 250.000 de articole.

Retailerul va avea disponibile peste 100 de repere din gama proprie, Vision, de la televizoare si telefoane, pana la electrocasnice mari si mici (aparate frigorifice, masini de spalat, aragazuri, aspiratoare, fiare de calcat, cuptoare cu microunde, masini de tocat, storcatoare, mixere, cafetiere, rasnite).

Retailerul pune la dispozitie oferte de creditare de pana la 24 de rate, pentru cumparaturi facute cu cardul de credit, deschis la marea majoritate a partenerilor financiari din tara. In plus, clientii pot opta pentru un credit obtinut pe loc, fara adeverinta de salariu, cu rate fixe si perioada de returnare flexibila, de la 6, pana la 60 de luni, prin Cetelem si BRD Finance.

"Impreuna cu partenerii de finantare, am optimizat fluxul astfel incat sa ne permita sa oferim un proces de aprobare a creditului de trei ori mai rapid decat pana acum", adauga Dragos Sirbu.

Un alt element de noutate il reprezinta optiunea de preaprobare a creditului, valabila timp de 10 zile, pentru cumparaturile in magazinele Flanco. Anul trecut, vanzarile in rate au reprezentat peste 15% din total.

"Pe intreaga durata a campaniei de Black Friday 2017, echipa Flanco va actualiza oferta de produse, urmand ca in ultimul weekend, intre 17 si 19 noiembrie, cei mai rabdatori clienti sa se bucure, la randul lor, de optiuni variate si de cele mai atractive reduceri. Pentru toate comenzile de Black Friday, livrarile se vor face pana la usa clientilor. Acestia au posibilitatea, si chiar sunt incurajati sa verifice coletul in momentul primirii, pentru a se asigura ca produsele comandate au ajuns in siguranta", se mai arata in comunicatul Flanco.