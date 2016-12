Dupa o pauza de 20 de ani, de la ultimele alegeri prezidentiale directe din 1996, moldovenii au avut posibilitatea in acest an din nou sa-si aleaga presedintele tarii in mod direct. Din anul 2000, seful statului a fost ales de catre Parlament cu votul a cel putin 61 de deputati. Ceremonia de investire in functie a noului presedinte ales va avea loc in incinta Palatului Republicii din centrul Capitalei.

Citeste articolul integral pe Adevarul.

Sursa foto: Shutterstock/Andrey_Popov