“Sunt semne tot mai mari ca aceasta este persoana (cautata pentru atentat – n.r.). Daca acest lucru se va dovedi adevarat, Ministerul este usurat ca aceasta persoana nu mai reprezinta un pericol”, a spus un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, Tobias Plate, potrivit News.ro.

“Colegii nostri de la Consulatul din Milano au fost informati rapid”, a precizat el. Premierul italian Paolo Gentiloni a precizat ca a anuntat-o personal pe cancelarul Angela Merkel ca Anis Amri a fost ucis. Amri, care mergea pe jos, a fost oprit pentru un control de rutina in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 3 (4 ora Romaniei), in Piazza 1 Maggio din Milano, in fata garii.

Tanarul a scos pistolul din rucsac, a strigat "Allah este mare", si a deschis focul asupra ofiterilor, dintre care unul a fost ranit la spate. Oamenii legii au raspuns cu focuri de arma si l-au ucis. Barbatul, de origine magrebiana, nu avea documente la el, dar amprentele lui corespund descrierii suspectului pentru atentatul de la Berlin. In plus, pistolul cu care a tras in ofiteri este acelasi cu cel folosit pentru uciderea soferului polonez al camionului care a intrat in multime la Targul de Craciun din Berlin.

Politistii italieni au descoperit un bilet de tren pe ruta Franta-Italia asupra suspectului pentru atentatul de la Berlin, ucis in noaptea de joi spre vineri, la Milano. Potrivit biletului, Anis Amri ar fi luat trenul de la Chambery (sud-estul Frantei), via Torino, pana la Milano. El ar fi ajuns in gara San Giovani, in fata careia a fost omorat, la ora locala 1 (2 ora Romaniei), deci cu doua ore inainte sa fie oprit de ofiteri.

Anis Amri a ajuns din Tunisia in Italia in 2011. El a fost inchis timp de patru ani pentru incendierea unui centru pentru refugiati. Tanarul a fost un detinut-problema si a fost mutat in mai multe inchisori. Familia teroristului sustine ca tunisianul s-a radicalizat in perioada petrecuta dupa gratii.

“Nu reprezinta familia noastra. A intrat in inchisoare cu o mentalitate si, cand a iesit, avea o mentalitate complet diferita”, a spus unul dintre frati lui Amri, Abdelkader pentru Sky News Arabia. Din Italia, el a plecat in Germania.