Toshiba ar putea inregistra pierderi de pana la 4,3 miliarde de dolari in urma revizuirii in scadere a valorii activelor, legata de achizitia unei centrale nucleare americane, un avertisment soc care a dus la prabusirea actiunilor companiei japoneze cu 12%, transmite Reuters.

Compania nu a mentionat date precise in comunicatul sau, care face referire la preluarea companiei Chicago Bridge & Iron's (CB&I) in decembrie anul trecut, pentru 229 milioane de dolari, de catre divizia Westinghouse, conform News.ro.

Presa japoneza a relatat ca pierderile pot fi de 100-500 de miliarde de yeni (850 milioane dolari-4,3 miliarde dolari). Pierderile uriase ar fi o noua lovitura pentru grupul japonez care spera sa isi revina dupa un scandal de nereguli contabile in valoare de 1,3 miliarde de dolari, si a altei reevaluari in scadere a activelor nucleare, de peste 2 miliarde de dolari, efectuata in anul fiscal trecut.

De la finalizarea preluarii CB&I, cele doua companii au avut neintelegeri legate de calcularea capitalului circulant si de cine trebuie sa suporte costurile suplimentate inregistrate din cauza intarzierilor a doua proiecte nucleare in SUA. In acest ultim caz, CB&I a dat in judecata Westinghouse, care a pretins ca i se datoreaza peste 2 miliarde de dolari.

Toshiba, condusa de noul director general Satoshi Tsunakawa, a pozitionat divizia nucleara si cea producatoare de semiconductori ca elemente fundamentale generatoare de crestere, intentionand sa restranga afacerile in comeniul electronicelor de consum, precum PC-urile si televizoarele. Compania a anticipat pentru anul fiscal curent un profit net de circa 145 de miliarde de yeni, dupa pierderi de 460 de miliarde de yeni in anul anterior, datorita cererii ridicate pentru cipuri din partea producatorilor de smartphone-uri.

Sursa foto: Shutterstock/testing