Din 2009 pana in prezent SUA a avut parte de mari schimbari radicale care au fost remarcate de intreaga lume. Al 44-lea presedinte, Barack Obama, a generat o serie de imbunatatiri pentru tara in urma presedintiei lui George W. Bush. Atat discursurile, cat si faptele lui Obama, au fost cunoscute la nivel mondial. Vezi in continuare o analiza a presedintiei lui, realizata de publicatia The Economist .

“Un copil slab, cu un nume amuzant”

In discursurile lui, Obama este de obicei extrem de formal la inceput, asa cum te-ai astepta de la un debutant pe scena nationala, dar isi gaseste repede “ritmul” carismatic specific numai lui. Cu grija, isi spune povestea vietii, o "morala" pe care inca incearca sa o exprime de acum 12 ani. Presedintia lui va fi definita de discursuri, fiindca el a reusit sa vorbeasca intr-un fel in care niciun alt presedinte nu a putut si a devenit in acest fel vocea sperantei americane si a lumii.

“Daca nu actionam, ne macina constiinta”

Orice presedinte ales in 2008 ar fi fost afectat de niste forte de neschimbat, de cresterea in puterea globala a Chinei sau de cererea poporului de a reduce puterea presedintelui in urma metodelor riscante folosite de George W. Bush. Dar, mai mult decat orice alt presedinte, Obama s-a uitat diferit la puterea Americii, vazand o nevoie pentru umilitate si retinere. “Daca sunteti dispusi sa va desfaceti pumnul”, le-a spus inamicilor Americii, “va vom intinde mana”. Si asa a si facut. I-a strans mana lui Raul Castro la inmormantarea lui Nelson Mandela si a restaurat relatiile cu oficialii cubanezi. A negociat cu rabdare sanctiuni in Iran si apoi a inchis curajos programul nuclear al acestora. Aceste fapte au ajutat la invierea parerii lumii despre America, care este mai calda si placuta acum decat la inceputul mandatului lui Barack Obama, potrivit Pew Research Centre.

“Canta, Domnule Presedinte”

In “Vise de la tatal meu”, carte care contine memoriile lui Obama, el a scris ca atunci cand a plecat din Chicago spre Harvard el planuia sa aduca inapoi puterea pe care o va acumula “ca pe focul lui Prometheus” pentru comunitati precum Altgeld. Asta a facut prea mult, dupa cum spun unii, nu suficient, dupa parerea altora. Departamentul lui de justitie a luptat sa protejeze drepturile de vot, pedepsele pentru abuzul de cocaina si “crack” care devenisera mult mai proportionale, el a luptat si pentru reformarea politiei. Obama crede ca, pentru a-i ajuta pe afro-americanii cu probleme, este nevoie de ajutorarea oamenii cu problemelor de pretutindeni.

“O parte dura de realitate”

Nefiind capabil sa dea legi, presedintele Obama a recurs la decrete executive si regularizari mult mai des decat o facea in zilele lui de profesor al legii constitutionale, dupa cum spune o veche cunostinta de-a acestuia. S-a folosit de acestea ca sa avanseze drepturile transsexualilor si homosexualilor, dupa ce au fost legalizate aceste drepturi, suportul lui s-a vazut si in spectacolul de lumini in culorile curcubeului de pe fatada Casei Albe. Toate aceste lucruri au fost un exemplu pentru presedintele Donald Trump.

“Eu am fost acela”

Ca orice alt presedinte, Barack Obama a imbatranit in public. Totusi, la 55 de ani paraseste Casa Alba cu 15 ani mai tanar decat succesorul lui. El planuieste sa se implice in continuare in programul “My Brother’s Keeper”, un program privat-public care are ca tinta educarea tinerilor din categorii defavorizate si indrumarea lor spre munca.

Familia lui nu va parasi Washington-ul pana fiica lui nu va termina liceul in 2019. Pe langa toate acestea, Obama scrie o a treia carte si spera sa poata petrece mai mult timp in Hawaii, mancand inghetata si facand surfing alaturi de curajosii din Sandy Beach. ”Nu a vrut ca acest job sa fie toata viata lui”, a spus sora lui vitrega Ms. Soetoro-Ng. Dupa cum spune ea, Obama este “remarcabil de neschimbat”.

