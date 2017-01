Sir Ivan ar fi urmat sa joace un rol-cheie in negocierile cu privire la Brexit, care urmeaza sa inceapa in doar cateva luni. Ministerul britanic de Externe a anuntat ca nu va prezenta, pentru moment, motivul demisiei ambasadorului britanic la Uniunea Europeana, conform News.ro.

BBC a dezvaluit luna trecuta ca el le-a spus in privat unor ministri ca Marea Britanie si Uniunea ar putea avea nevoie de zece ani ca sa incheie un acord comercial. El le-a spus ministrilor ca celelalte 27 de state membre UE cred acelasi lucru. Potrivit corespondentului BBC la Bruxelles Kevin Connolly, se pare ca intre Sir Ivan si Guvernul britaic a existat ”un esec de sincronizare”.

El urma sa-si incheie mandatul in noiembrie, dar a demisionat cu mult inainte, a anuntat The Financial Times (FT).

Parlamentarul laburist Hilary Benn, presedintele Comisiei restranse pentru Brexit, apreciaza ca demisia lui Sir Ivan are loc intr-un moment ”crucial” si indeamna Guvernul ”sa-si puna patinele cu rotile” si sa gaseasca un inlocuitor. Premierul britanic Theresa May a anuntat ca va declansa negocierile in vederea iesirii din Uniunea Europeana pana la sfarsitul lui martie.

Sursa foto: Pixabay/Foto-Rabe