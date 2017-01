Comisarul european pentru Societatea si Economia Digitala, Gunther Oettinger, a transmis Parlamentului European o propunere legislativa care, daca va fi adoptata, va schimba radical multe aspecte considerate normale in mediul online actual.

Propunerea lui Gunther Oettinger - acuzat ca urmareste exclusiv interesul unui numar limitat de publisheri si detinatori de drepturi de autor - va afecta direct atat utilizatorii, cat si companiile de tehnologie, retelele sociale, motoarele de cautare si furnizorii de internet, conform News.ro.

Prevederi controversate ale noii propuneri legislative si efectele pe care aceasta le-ar putea avea: Interzicerea postarii online a fragmentelor de text din articole fara acordul publisher-ului

Nu este specificata nicio limita de caractere sub care utilizatorul poate face preluarea pentru a posta, de exemplu, un citat dintr-un articol pe Facebook. Nu conteaza daca este inclus un link si nici daca scopul preluarii este unul non-comercial. Singura limita in acest caz este de timp: 20 de ani din momentul publicarii unui articol este interzisa preluarea oricarui fragment de text fara acordul autorului sau a publicatiei respective. Nu este permisa preluarea titlurilor creative

Titlurile creative, precum metaforele care insotesc adesea editorialele, nu vor mai putea fi folosite de utilizatori pe retelele sociale. Un titlu care contine doar fapte va putea fi reprodus in continuare de oricine. Unul de genul ”Iarna nu-i ca toamna” este considerat creativ si va fi interzisa folosirea sa de catre altcineva in afara de publisher-ul original, singurul in masura a permite acest lucru, eventual contra-cost.

Retelele sociale nu vor mai avea voie sa parseze link-urile. In mod normal, Facebook si restul retelelor sociale parseaza link-urile postate de utilizatori pentru a extrage titlul, introducerea si o poza.

Conform reglementarilor din articolul 11 al acestei propuneri legislative, retelele sociale vor avea de ales intre a plati publisherii sau a renunta la parsare. In cel de-au doilea caz, wall-ul utilizatorilor ar putea arata ca o insiruire inestetica de link-uri simple, fara niciun fel de context. Obligativitatea monitorizarii upload-ului

Pentru a pune in aplicare aceste prevederi este necesar un sistem politienesc de urmarire a activitatii utilizatorilor, in special a continutului pe care acestia il urca pe internet (upload). Aceasta sarcina va fi responsabilitatea furnizorilor de internet care ar putea fi nevoiti sa investeasca in sisteme pentru monitorizarea si stocarea informatiilor legate de upload-ul facut de abonati, pentru ca acesta sa fie la dispozitia detinatorilor drepturilor de autor si a autoritatilor.

Motoarele de cautare ar trebui sa plateasca pentru indexarea site-urilor. Motoarele de cautare indexeaza site-urile pentru a crea o baza de date in scopul returnarii rezultatelor cerute de utilizatori. Aceasta indexare presupune, printre altele, copierea unor fragmente de text de pe site-urile indexate.

Conform prevederilor acestei propuneri legislative, motoarele de cautare ar trebui sa obtina (cel mai probabil contra-cost) dreptul de a stoca informatiile obtinute in urma indexarii, indiferent daca acestea sunt citite de cineva sau doar folosite pentru baza de date. Principalul vizat in acest caz este, evident, Google.

Site-urile de photo sharing si retele sociale vor fi nevoite sa monitorizeze fiecare imagine postata de utilizatorii sai. Facebook, Instagram, Flickr si alte site-uri care permit utilizatorilor sa posteze poze vor fi obligate sa verifice fiecare imagine pentru a vedea daca nu cumva sunt incalcate drepturile de autor.

In acest caz, orice site de acest gen ar trebui sa foloseasca o tehnologie de recunoastere automata a continutului foto care va compara fiecare imagine cu cele dintr-o baza de date de continut protejat. Si alte tipuri de site-uri vor fi afectate

Cuvantul folosit pentru desemnarea continutului protejat prin aceasta propunere este “lucrari”, ceea ce nu limiteaza prevederile doar la imagini si articole. Drept urmare a faptului ca nu sunt prevazute exceptii, site-uri precum GitHub, care permit dezvoltatorilor sa publice online propriile creatii software, ar fi obligate la randul lor sa verifice daca nu cumva aplicatiile primite nu includ vreo expresie sau imagine protejata de drepturile de autor.

La fel, Wikipedia, cea mai mare enciclopedie online, care functioneaza ca organizatie non-profit si foloseste donatiile utilizatorilor, va trebui sa urmareasca atent ce imagini si expresii folosesc editorii sai pentru a nu avea probleme cu detinatorii drepturilor de autor. Gunther Oettinger este unul dintre cei mai controversati politicieni europeni si face parte din Uniunea Crestin Democrata. Acesta a fost implicat in mai multe scandaluri, precum stergerea sumelor de bani folosite pentru subventionarea combustibililor fosili dintr-un raport oficial al Uniunii Europene. Tot Oettinger este cel care a propus coborarea in berna a steagurilor tarilor europene.

Sursa foto: Mikkolem | Dreamstime.com