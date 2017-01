Aceasta a fost singura informatie despre Vladimir Putin publicata in ziua Craciunului pe rit vechi. Slujba de la miezul noptii a avut loc la Catedrala Spassky de la manastire. Dupa slujba, Vladimir Putin a vizitat Catedrala Sfantul Gheorghe de la Manastirea Iuriev, construita in 1030, unde a luat masa cu pescarii, potrivit News.ro.

De regula, Vladimir Putin merge in diferite regiuni ale Rusiei de Craciun. Anul trecut, el a asistat la slujba in biserica din satul Turghinovo, aflat la circa 150 de kilometri nord-vest de Moscova. Intre timp, premierul Dmitri Medvedev a ramas in capitala, unde a asistat la slujba de Craciun in catedrala Hristos Mantuitorul.

Sursa foto: Evgeny Sribnyjj / Shutterstock