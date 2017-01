Hans-Georg Maassen, presedintele Biroului Federal pentru Protectia Constitutiei (BfV), a admis ca autorul atentatului de la Berlin, Anis Amri, in varsta de 24 de ani, se afla pe radarul serviciilor de securitate din tara, dar a subliniat ca existau putine dovezi privind amenintarea reprezentata de el si a negat ca ar fi fost facute greseli, potrivit News.ro.

“Colegii nostri din GTAZ (centrul comun contraterorism – n.r.) se ocupa de caz in mod profesionist si cu experienta”, a spus Maassen in interviu. Amri a intrat cu un camion in multimea stransa la Targul de Craciun in Germania, omorand 12 oameni si ranind peste 50.

Potrivit BfV, Amri s-a radicalizat pe scena salafista din Germania, care nu mai este concentrata in jurul catorva lideri bine cunoscuti, ci a devenit mai fragmentata. Agentia a estimat numarul salafistilor din Germania la peste 9.700. “Trebuie luate in calcul resursele pe care le avem la dispozitia noastra pentru a desfasura supraveghere si monitorizarea telecomunicatiilor pe scara larga”, a atras atentia Maassen.

Germania are legi stricte de protectie a datelor. Seful BfV a notat ca sunt “alti oameni periculosi in Germania, care provoaca ingrijorare”. Serviciile de informatii au in vizor peste 1.200 de oameni pe care ii considera “potentiali islamisti teroristi”. “Sunt in mare parte indivizi singuri care strans sustinatori in jurul lor. Deci nu putem vorbi de numai o ‘scena salafista’, ci ne confruntam cu mai multe centre”, a adaugat Maassen.

Sursa foto: Campre83 / Shutterstock