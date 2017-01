Presedintele american ales Donald Trump a pledat pentru o relatie buna cu Rusia si a subliniat ca numai oamenii “prosti” ar crede ca acesta ar fi un lucru rau, a doua zi dupa ce actualul lider de la Casa Alba, Barack Obama, a avertizat ca “Vladimir Putin nu este in echipa” SUA, relateaza CNN.

“A avea o relatie buna cu Rusia este un lucru bun, nu un lucru rau. Numai oamenii ‘prosti’ sau nebunii ar crede ca este rau. Avem suficiente probleme in lume fara inca una. Cand voi fi eu presedinte, Rusia ne va respecta mult mai mult decat acum, iar ambele tari vor lucra, poate, impreuna pentru a rezolva o parte dintre numeroasele probleme mari si presate si chestiuni ale LUMII!”, a scris Trump pe Twitter, potrivit News.ro.

Anterior, presedintele Barack Obama s-a declarat ingrijorat in legatura cu republicanii care par a fi de partea Rusiei, nu a SUA, subliniind ca presedintele rus Vladimir Putin nu este de incredere, “nu este in echipa” americana.

“Voi spune aceasta – si am spus acest lucru dupa alegeri – trebuie sa tinem minte ca suntem in aceeasi echipa. Vladimir Putin nu este in echipa noastra”, a avertizat el.

Serviciile americane de informatii au conchis intr-un raport ca Vladimir Putin a ordonat atacurile informatice vizand Partidul Democrat, pentru a o discredita pe Hillary Clinton si a-l ajuta pe Donald Trump.

Trump i-a acuzat pe democrati de „neglijenta grava” pentru ca au permis ca adresele lor de e-mail lor sa fie sparte de hackeri. “Singurul motiv pentru care este discutata spargerea (computerelor – n.r.) DNC (Comitetului National Democrat – n.r.) prost aparate este ca pierderea democratilor a fost atat de mare, incat sunt jenati!”, a subliniat republicanul.

Trump nu a acuzat Rusia de interferenta, subliniind intr-un mesaj publicat pe Twitter ca rezultatul alegerilor nu a fost influentat, pentru ca masinile de vot nu au fost vizate de atac.

