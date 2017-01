Un camion a intrat duminica dupa-amiaza in plin in apropiere de promenada Armon Hanatziv din Ierusalim. Zona a fost inchisa circulatiei.

Patru persoane – trei femei si un barbat in varsta de circa 20 de ani - au murit, iar alte 15 au fost ranite. Cel putin doi dintre raniti sunt in stare grava, iar mai multe persoane au fost prinse sub camion, dar au fost eliberate intre timp, scrie News.ro.

Potrivit politiei, camionul a iesit de pe sosea si a intrat intr-un grup de persoane care urcau in autobuz. Soferul camionului care a intrat in multime la Ierusalim a fost neutralizat, a anuntat Politia israeliana, citata de AFP.

Seful Politiei israeliene, Roni Alsheich, a descris atacul cu camionul de la Ierusalim drept un atac terorist si a precizat ca autorul era originar din Ierusalimul de Est, zona cu populatie majoritar palestiniana, relateaza Haaretz.

Soferul a fost impuscat si ucis de fortele de ordine.

In urma cu mai putin de o luna, noua oameni au fost ucisi si peste 50 au fost raniti dupa ce un camion a intrat in multimea adunata la targul de Craciun Breitscheidplatz din metropola Berlin, intr-o zona turistica a capitalei germane. Atacul a fost revendicat de Statul Islamic.

Sursa foto: Ryan Rodrick Beiler/Shutterstock.com