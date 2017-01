Despre Warren Buffett s-au scris mii de pagini. Traderi, investitori si brokeri din intreaga lume se uita cu mare atentie si cauta sfaturi sau recomandari de la cel supranumit "Oracolul". O singura actiune la compania sa, Berkshire Hathaway, valoreaza peste 240 de mii de dolari, miliardarul fiind, cu siguranta, unul dintre cei mai apreciati de pe planeta. Preocupati de sfaturile sale financiare si de recomandarile pe care le face, uitam ca Buffet este un om simplu, care are si o alta viata, in afara muncii. Business Insider a publicat o lista cu cele mai importante lucruri pe care faimosul miliardar le face dupa program, in timpul liber. Avem multe de invatat chiar si din aceste activitati!

1. Citeste 500 de pagini

Intrebat cum si-a cultivat inteligenta, Buffet a a aratat spre un teanc de carti si a explicat: "citeste 500 de pagini in fiecare zi. Este felul in care informatia ne modeleaza, ca o dobanda compusa". Buffet petrece aproximativ 80% din zi citiand la birou (rapoarte financiare, zire, analize) si acasa (carti si ziare). Unii dintre noi nu citim atat de mult nici macar intr-un an. "Citesc mai mult decat gandesc si iau mai putine decizii impulsive decat majoritateaa oamenilor", mai spunea miliardarul.

2. Face miscare

Buffet spunea ca secretul sau prin care isi mentine tineretea este faptul ca "mananca precum un pusti de 6 ani", acest lucru incluzand si consumul a pana la cinci cutii de Coca-Cola pe zi. De asemenea, la cei 85 de ani ai sai, mananca hamburgeri, cartofi prajiti sau inghetata. In 2007, cand avea 77 de ani, medicul l-a pus sa aleaga intre mai multe exercitii fizice sau o alimentatie mai sanatoasa. Spune ca a ales "cel mai bun dintre cele doua rele". Insa, aceasta schimbare simpla a vietii pare a functionat. A invins cancerul de prostata in 2015 si pare sanatos si fericit.

3. Este recunoscator, nu risipitor

Urmand modelul idolului sau, Chuck Feeney (care si-a donat in secret toata averea), Buffet este unul dintre cei mai mari filantropi din lume. Buffet s-a angajat ca va dona 99% din averea lui in timpul vietii. Miliardarul este modest, locuieste in aceeasi casa cumparata in 1958 cu 31 de mii de dolari si, de cele mai multe ori, ii duce la McDonald's pe investitorii care il viziteaza in Omaha.

4. Jocuri care necesita rabdare

La fel ca Chuck Feeney, Buffett recunoaste ca isi administreaza averea ca si cum ar juca un joc. Ii plac jocurile si le alege pe cele care solicita mintea si abilitati financiare, pentru a il ajuta sa descopere tipare in investitile sale. De asemenea, joaca mult bridge, despre care spune ca este cek mai bun excercitiu intelectual.

5. Are un hobby

Majoritatea analistilor de pe Wall Street, care lucreaza peste 100 de ore pe saptamana, cuvantul hobby este aproape inexistent. Nu este ci cazului lui Warren Buffett. Oricat de surprinzator ar suna, este un bun cantaret la ukulele (n.r.: chitara de dimensiuni reduse, originara din Hawaii si folosita in formatiile de jaz) si chiar isi scrie singur cantecele. Poti gasi pe YouTube videouri cu el cantand despre Coca-Cola sau in duet cu Bon Jovi. Mai jos dovada ca daca unul dintre cei mai bogati oameni ai lumii poate sa se relaxeze cu lucruri marunte, si tu poti.