Barack Obama a sustinut, pe data de 10 ianuarie, in orasul sau natal Chicago, discursul de ramas-bun la finalul celor opt ani de mandat. Acesta urmeaza sa predea conducerea Statelor Unite ale Americii catre Donald Trump, presedintele ales de americani in data de 8 noiembrie, care va prelua mandatul prezidential la 20 ianuarie.

In urma cu 8 ani, pe 4 noiembrie 2008, Barack Obama urca pe scena din orasul sau natal, Chicago pentru a sarbatori alegerea sa drept al 44-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii. Pe 10 ianuarie, acesta s-a reintors in orasul sau natal pentru a-si lua ramas bun. Obama urmeaza sa predea atributiile sale lui Donald Trump. In discursul de ramas-bun, a vorbit despre realizarile din mandatul sau, provocarile pe care le-a intampinat si despre continuare ideii unei democratii veribatile bazata pe unitate, conform time.com.

In 10 zile, lumea va fi martora a unui moment definitoriu al democratiei noastre. Transferul pasnic al puterii de la un presedinte ales, la urmatorul. L-am asigurat pe presedintele ales, Donald Trump, ca administratia mea va asigura cea mai fluida tranzitie posibila a responsabilitatilor, la fel cum a facut si presedintele Bush pentru mine. Pentru ca e treaba noastra, a tuturor, sa ne asiguram ca guvernul nostru ne poate ajuta sa facem fata numeroaselor provocari cu care inca ne confruntam. Barack Obama

Acesta le-a spus americanilor ca Statele Unite ale Americii au resursele necesare si potentialul necesar pentru a face fata provocarilor pe care le intampina, dar ca toate aceste lucruri se vor rezolva atata timp cat au o democratie care functioneaza asa cum trebuie.

"Avem resursele necesare pentru a face fata acestor provocari, Pana la urma, suntem cea mai bogata, puternica si respectata natiune de pe glob. Unitatea, diversitatea si capacitatea noastra fara margini in fata riscurilor si a reinventarii arata ca viitorul ar trebui sa fie al nostru. Dar acest potential va fi atins doar daca democratia noastra functioneaza. Numai in cazul in care politica noastra reflecta cat mai bine decenta poporului nostru. Numai in cazul in care noi toti, indiferent de apartenenta politica sau de interesele particulare pe care le avem vom ajuta la restabililarea unui scop comun, de care avem foarte mare nevoie in acest moment. Acesta este subiectul pe care vreau sa ma concentrez in aceasta seara , statutul democratiei noastre. Intelegerea democratiei nu necesita uniformitate"

Barack Obama a vorbit si despre solidaritatea de care are nevoie poporul american pentru a sustine continua dezvoltare a democratiei.

"Fondatorii nostrii au sustinut, s-au contrat, si in cele din urma au ajuns la un compromis. Ei s-au asteptat ca noi sa facem acelasi lucru. Ei stiau ca democratia are nevoie de un sens de baza al solidaritatii. Ideea e ca, pentru toate diferentele noastre exterioare, noi suntem toti implicati in sustinerea democratiei, si ne vom ridica sau vom esua impreuna." a declarat Barack Obama in cadrul discursului sau."

La finalul discursului, Obama a vorbit, emotionat, despre rolul pe care sotia sa, Michelle Obama si fiicele lor, Sasha si Malia, l-au avut in perioada petrecuta la Casa Alba. Acest moment al discursului s-a viralizat in presa internationala.

"Michelle, in ultimii 25 de ani mi-a fost nu doar mama a copiilor mei si sotie, ci si cea mai buna prietena. A preluat un rol pe care nu l-a cerut si l-a interpretat cu hotarare, gratie, stiil si buna dispozitie. Ai transformat Casa Alba intr-un loc deschis tuturor, iar noua generatie va ridica stacheta mai sus pentru ca te-a avut pe tine drept model. Ma faci sa fiu mandru"

Sursa foto: Drop of Light / Shutterstock / Shutterstock