Donald Trump va prelua biroul prezidential saptamana viitoare si va provoca o schimbare radicala in domeniul politic. Noul presedinte a sugerat anul trecut in campania sa electorala ca SUA ar putea negocia cu creditorii ca sa nu mai returneze toata suma de 13.000 miliarde de dolari. Vezi in continuare ce datorii are SUA si care sunt tarile de la care a imprumutat, conform Business Insider.