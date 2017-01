Trump a declarat intr-un interviu publicat vineri de The Wall Street Journal (WSJ) ca va pastra intacte ”cel putin pentru o perioada de timp” sanctiunile pe care administratia presedintelui Barack Obama le-a impus Rusiei luna trecuta, in urma acuzatiilor potrivit carora Moscova s-a amestecat in alegerile americane prin atacuri cibernetice, scrie News.ro.

Insa daca Rusia ajuta Statele Unite in obiective-cheie precum lupta impotriva extremismului violent, Trump sugereaza ca ar putea sa abandoneze aceste masuri. El s-a declarat totodata pregatit sa se intalneasca, dupa ce va fi investit pe 20 ianuarie, cu presedintele rus Vladimir Putin. Trump, care vede o oportunitate in cooperarea cu Moscova in lupta impotriva unor grupari jihadiste ca Statul Islamic, si-a exprimat admiratia fata de Putin si a acceptat fara tragere de inima conculziile serviciilor americane de informatii potrivit carora hackeri rusi au interferat in alegerile americane la ordinul lui Putin.

In ceea ce priveste vechea politica americana de a nu recunoaste diplomatic Taiwanul, el a declarat ca ”totul este in curs de negociere, inclusiv (principul) Chinei unice”. Viitorul presedinte american a infuriat deja Beijingul prin faptul ca a acceptat un apel telefonic din partea presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen, care l-a felicitat dupa ce a castigat alegerile, punand astfel capat unei indelungate politici prin care Casa Alba a renuntat sa comunice in mod direct cu liderii de la Taipei. El si-a aparat acest gest in interviul cu WSJ.

”Le-am vandut echipament militar in valoare de doua miliarde de dolari anul trecut. Putem sa le vindem, de doua miliarde de dolari, cele mai noi si mai marete echipamente militare si nu suntem autorizati sa acceptam un telefon. In primul rand ar fi fost foarte nepoliticos sa nu accept un apel telefonic”, a spus Trump. Beijingul considera insula o provincie separatista, care trebuie sa fie adusa in interior cu forta, daca este necesar. Trump a amenintat ca va fi dur fata de practici comerciale chineze pe care le considera incorecte si a sugerat ca principiul ”Chinei unice” ar putea sa devina o moneda de schimb in alte dispute.

