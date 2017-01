Agentia de rating a ajuns la un acord cu Departamentul de Justistie, 21 de state si Districtul Columbia, privind acuzatiile ca a contribuit la declansarea celei mai grave crize financiare dupa Marea Depresiune, scrie News.ro.

”Moody’ nu a respectat propriile standarde in domeniul ratingurilor si nu si-a respectat angajamentele de transparenta, inainte de Marea Recesiune”, afirma procurorul Bill Baer, intr-un comunicat.

Standard & Poor's a incheiat un acord similar in 2015, platind 1,375 de miliarde de dolari. Aceasta agentie de rating este cea mai mare din lume, urmata de Moody's. In cadrul acordului, Moody’s s-a angajat la masuri care sa asigure integritatea ratingurilor, inclusiv prin neimplicarea analistilor in discutiile de natura comerciala.

Sursa foto: NuOilSuwannar / Shutterstock.com