Presedintele american Barack Obama a prelungit cu un an, pana in martie 2018, sanctiunile impuse de Washington Moscovei din cauza anexarii Crimeei si agresiunii in Ucraina, relateaza Radio Free Europe-Radio Liberty.

Obama pare ca a luat aceasta hotarare cu scopul de a ingreuna o eventuala incercare a viitorului presedinte american Donald Trump de a ridica sanctiunile dupa ce presedintele pleaca de la Casa Alba pe 20 ianuarie, scrie News.ro.

Trump a declarat ca vrea sa imbunatateasca relatiile cu Rusia si ca va examina sanctiunile care i-au fost impuse, in pofida faptului ca unii dintre secretarii pe care i-a nominalizat au spus saptamana aceasta, in audieri in Senat in vederea confirmarii in functii, ca ei sustin aceste sanctiuni. Prelungind sanctiunile, care urmau sa expire in martie 2017, Obama a subliniat vineri ca Guvernul, persoane si organizatii vizate de sanctiuni au ”subminat procesul si institutiile democratice in Ucraina” prin ”folosirea fortei in Ucraina”, iar astfel i-au ”amenintat pacea, securitatea, securitatea, stabilitatea, suveranitatea si integritatea teritoriala”.

Din cauza amenintarii Ucrainei, a spus Obama, actiunile Rusiei ”reprezinta o amenintare neobisnuita si extraordinara la adresa securitatii nationale si politicii externe ale Statelor Unite”. Uniunea Europeana (UE) a impus in paralel sanctiuni Moscovei, care urmeaza sa exprire in iulie. Italia si alte state membre ale Uniunii au anuntat ca vor exercita presiuni in vederea ridicarii sanctiunilor, mai ales daca Trump devine flexibil in politoca americana fata de Rusia.

