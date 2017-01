Averea neta a lui Mark Zuckerberg a crescut cu circa 5 miliarde de dolari in ianuarie, mai mult decat a oricarui miliardar din topul Forbes, suficient pentru a recupera pierderile inregistrate de fondatorul Facebook imediat dupa victoria lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane din 8 noiembrie, transmite MarketWatch.

Cresterea averii lui Zuckerberg a fost alimentata de veniturile mari ale Facebook si o serie de rapoarte favorabile ale analistilor, care au facut ca actiunile companiei sa se apropie de un maxim istoric de peste 133 de dolari pe unitate atins in octombrie, scrie News.ro.

Actiunile Facebook au incheiat tranzactiile de vineri la 128,34 dolari pe unitate. Zuckerberg detine 410 milioane de actiuni Facebook.

Declinul actiunilor Facebook, imediat dupa victoria surprinzatoare a lui Trump in alegeri, a sters circa 7% din averea neta a lui Zuckerberg.

Cresterea de 5 miliarde a averii nete a fondatorului Facebook in primele doua saptamani ale acestei luni este mai mare decat cea inregistrata de oricare miliardar din topul Forbes al miliardarilor.

Zuckerberg are in prezent o avere estimata la 53,8 miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat in timp real de Forbes. Seful Facebook este in acest fel al cincilea cel mai bogat om din lume, dupa Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos siAmancio Ortega, fiecare dintre acestia avand o avere de peste 70 de miliarde de dolari.

Sursa foto: Kobby Dagan / Shutterstock.com