O racheta Falcon a companiei SpaceX a decolat cu succes din California, sambata, intr-o misiune ce marcheaza reluarea lansarilor spatiale operate de firma americana dupa esecul pe care l-a suferit in timpul unor teste efectuate pe o rampa de lansare, in septembrie 2016.

Compania SpaceX a reusit si o noua coborare controlata, in conditii de siguranta, pe o platforma marina, recuperand astfel modulul principal al lansatorului spatial, informeaza Reuters. Racheta Falcon, ce are o lungime de 70 de metri, a decolat de la baza spatiala Vandenberg din California la ora locala 09.54 (19.54 ora Romaniei, n.r.) cu misiunea de a plasa pe orbita joasa a Terrei un set de 10 sateliti ai companiei Iridium Communications Inc, scrie News.ro.

Ambitiile spatiale ale antreprenorului Elon Musk, CEO-ul si fondatorul SpaceX, au suferit o grea lovitura pe 1 septembrie 2016, dupa ce un lansator al companiei a fost distrus intr-o explozie puternica, produsa in timpul testarii unor noi proceduri de alimentare cu carburant, pe o rampa de lansare din Florida, cu doar doua zile inainte de acea lansare. Sambata, la 10 minute dupa lansare, primul modul al rachetei Falcon, care s-a separat cu succes de restul lansatorului, a realizat o coborare controlata si a amerizat pe o platforma marina aflata in Oceanul Pacific.

Aceasta procedura fusese deja reusita de alte patru rachete produse de SpaceX. Compania americana a pus mare accent pe coborarile controlate, la punct fix, ale lansatoarelor sale, deoarece intentioneaza sa refoloseasca parti din aceste rachete, pentru a reduce astfel, in mod considerabil, costurile de lansare. Misiunea de sambata vizeaza, de asemenea, testarea noilor proceduri de siguranta ce au fost implementate de SpaceX dupa explozia din luna septembrie. Anchetatorii americani au ajuns la concluzia ca o canistra cu heliu s-a varsat in interiorul rezervorului cu oxigen lichid al celui de-al doilea modul al rachetei, declansand astfel acea explozie.

Designul canistrelor cu heliu este refacut in aceasta perioada, dar pana cand el va fi finalizat, SpaceX si-a modificat procedurile de alimentare a rachetelor. Explozia din septembrie 2016 a distrus un lansator spatial al SpaceX, ce valora 26 de milioane de dolari, dar si un satelit israelian de telecomunicatii, estimat la 200 de milioane de dolari, care ar fi trebuit sa fie plasat pe orbita doua zile mai tarziu. Acel accident a busculat complet agenda deosebit de incarcata a companiei, care doreste sa inceapa sa transporte astronauti americani in spatiu in 2018 si sa trimita tot anul viitor prima sa misiune robotizata spre Marte.

Precedenta lansare reusita a companiei SpaceX avusese loc in august 2016. In perioada urmatoare, firma americana are planificate peste 70 de misiuni, in baza unor contracte de peste 10 miliarde de dolari. Lansarea de sambata a fost prima dintr-un set de sapte misiuni planificate in colaborare cu Iridium Communications Inc, in baza unui contract de 468,1 milioane de dolari. SpaceX intentioneaza sa opereze 27 lansari spatiale in 2017, de peste trei ori mai mult decat cele opt lansari pe care aceasta companie privata le-a efectuat in 2016, potrivit unui articol publicat vineri in The Wall Street Journal.

In 2017, SpaceX vrea sa realizeze prima lansare a noului sau lansator greu, sa lanseze pentru prima data o racheta a carei structura include un modul reutilizabil si sa repare rampa de lansare din Florida ce a fost avariata in urma exploziei din septembrie 2016. In plus fata de zecile misiuni comerciale ale sale, SpaceX este, totodata, una dintre cele doua companii angajate de NASA pentru a realiza zboruri de tip cargo, in cadrul unor misiuni de aprovizionare a Statiei Spatiale Internationale (ISS).

