Un producator de incaltaminte din statul american California a retras din comert un model de bocanci, dupa ce un client a descoperit ca talpile acelor articole lasa pe pamant sau in zapada urme in forma unor mici svastici, informeaza BBC.

Fotografiile cu urmele lasate de acel model de bocanci au devenit virale dupa ce au fost publicate de un utilizator al platformei Reddit. Conal International Trading Co, compania care produce bocancii in cauza, a prezentat scuze publice si a retras din comert toate loturile cu acel articol de incaltaminte. Compania a spus ca incidentul ”nu a fost in niciun caz unul cu intentie” si reprezinta ”o eroare evidenta” facuta de o manufactura din China, scrie News.ro.

”Nu vom mai vinde niciuna dintre perechile de bocanci care lasa acele urme. Nu am crea niciodata un design care sa promoveze ura. Nu promovam ura in compania noastra”, au transmis reprezentantii firmei americane. Fotografiile publicate de utilizatorul platformei Reddit au fost vizionate de peste 2 milioane de ori, generand controverse si un val de nemultumire pe retelele de socializare. ”A existat un aspect de care nu mi-am dat seama atunci cand mi-am comandat o noua pereche de bocanci”, a scris utilizatorul platformei Reddit.

”Talpa in sine nu prea seamana cu svasticile, insa urmele pe care ea le lasa pe pamant nu pot fi confundate cu altceva. Oricine fabrica acele talpi ar fi trebuit sa inteleaga acest detaliu”, a adaugat el. Site-ul grupului Amazon, pe care erau comercializati acest model de bocanci, denumit ”Polar Fox” (”Vulpea polara”), inainte de retragerea lor din comert, a fost ”inundat” in ultimele zile cu mesaje continand glume inspirate din universul filosofiei naziste.

Un internaut a scris ca acesti bocanci sunt ”Heily recommended” (”foarte recomandati” - joc de cuvinte, ce se bazeaza pe omonimia dintre salutul nazist ”Heil” si termenul american elogiativ ”highly”, n.r.), iar un altul a afirmat ca bocancii in cauza merita nota ”nein out of 10” (”nota 9 din 10” - joc de cuvinte bazat pe omonimia dintre cifra noua - scrisa ”nine” in limba engleza - si negatia «nu» - scrisa ”nein” in limba germana, n.r.).

Un alt utilizator al site-ului Amazon a publicat urmatorul mesaj: ”(Acesti bocanci) sunt buni ca sa marsaluiesti spre Polonia, dar nu prea buni pentru altceva”. Mesajele au fost eliminate de pe site-ul Amazon in cursul zilei de joi. Bocancii au beneficiat de o atentie speciala si din partea site-ului neonazism Daily Stormer, care spune ca ei reprezinta un ”must have” (un articol care trebuie neaparat cumparat, n.r.), precizeaza Washington Post.

Publicatia saptamanala germana Stern a criticat si numele modelului de bocanci, ”Polar Fox”, care reprezinta si numele unei operatiuni militare din Al Doilea Razboi Mondial. ”Polarfuchs” (”Vulpile polare”) a fost numele de cod al unei operatiuni militare prin care soldatii germani si finlandezi au capturat Salla, o localitate din Finlanda, de la trupele sovietice, in iulie 1941.

Sursa foto: imgur.com