„Tot ce a facut si a declarat Dodon de la investirea sa in functie este in defavoare Republicii Moldova. Nimeni nu are dreptul sa incalce Constitutia Republicii Moldova, mai ales presedintele. Odata ce a facut acest lucru, inseamna ca a incalcat legea acestui stat. De aceea am initiat procedura de demitere a sa si organizarea unui referendum in acest sens”, a declarat Mihai Ghimpu, conform News.ro.

„Conform Constitutiei, avem nevoie de semnaturile a o treime din deputati, adica 34 de deputati. Noi nu avem 34 de deputati, dar speram ca colegii nostri din Parlament sa o sustina”, a adaugat Ghimpu. Potrivit Constitutiei, presedintele tarii poate fi suspendat din functie la solicitarea unei treimi dintre deputatii Parlamentului. Solicitarea este expediata apoi Curtii Constitutionale, iar magistratii Curtii decid daca sunt temeiuri pentru suspendarea acestuia sau nu.

In cazul in care raspunsul Curtii este afirmativ, presedintele tarii poate fi suspendat cu votul a 67 de deputati. De asemenea, Presedintele ales de popor poate fi demis numai prin referendum. La alegerile de anul trecut, Igor Dodon a primit 834.081 de voturi, iar contracandidata acestuia, Maia Sandu – 766.593 de voturi. Astfel, Igor Dodon a fost declarat ales in functia de presedinte. El a fost investit in functie pe 23 decembrie.

