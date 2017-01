Chiar izolate, afirmatiile lui Trump privind caracterul caduc al NATO, sunt alarmante in sine. Vor deveni ele politica superputerii, spre bucuria Rusiei si spaima celor ce-si mai pun nadejdea in vest? Si daca da, de ce, conform Adevarul .

Declaratiile presedintelui ales al SUA anunta o schimbare politica si economica globala si de proportii. Ele nu privesc doar ce ne doare mai tare, in speta NATO si relatia cu Rusia. Si ele nu sunt izolate. Le insotesc si alte asertiuni, nu mult mai putin ingrijoratoare. De pilda cele referitoare la proxime demersuri protectioniste, menite sa-i apere de relocatii in fabrici de automobile din Mexic, bunaoara, pe muncitorii albi din nordul SUA, carora Trump le datoreaza in buna masura victoria sa electorala.

