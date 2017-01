Inainte de pranz (19 ora Romaniei), Barack Obama ii va preda conducerea celei mai puternice natiuni din lume unui om care a promis ca ii va distruge realizarile de care este cel mai mandru. Investirea in functie este „unul dintre cele mai importante puncte de cotitura” in constiinta politica a SUA, a apreciat William Seale, conform News.ro.

Circa 900.000 de oameni sunt asteptati in capitala Statelor Unite, pentru ceremonia de investire, mai putin de jumatatate fata de numarul celor care au asistat la investirea lui Barack Obama pentru primul mandat. Presedintele-ales isi va incepe ziua cu un mic dejun privat la Blair House, la care vor lua parte rudele si prietenii sai. El va merge apoi la o slujba la o biserica din apropiere, inainte de a merge la Casa Alba, pentru a se intalni cu presedintele Barack Obama.

Intre timp, familia Obama va strange cei aproximativ 100 de angajati ai Casei Albe in State Dining Room, pentru a-si lua la revedere. Echipa ar urma sa ii dea familiei prezidentiale un dar. De regula, este vorba de o cutie din lemn, sculptata manual, cu doua drapele americane: cel arborat in prima zi de mandat a lui Obama si cel arborat in ultima zi.

Unul dintre momentele cele mai atent urmarite ale zilei va fi deplasarea cu limuzina de la Casa Alba la Capitoliu. Obama si Trump vor merge in aceeasi masina, sub privirile a mii de oameni. Ceremonia de investire, ce va avea loc in fata aripii vestice a Capitoliului, va incepe la ora 11.30 (18.30 ora Romaniei).

Trump va depune juramantul in fata presedintelui Curtii Supreme, John G. Roberts . El va jura pe doua Biblii: cea care i-a fost daruita de mama sa, in 1955, si cea a lui Abraham Lincoln. Vicepresedintele sau, Mike Pence, va fi investit in functie de judecatorul de la Curtea Suprema Clarence Thomas, un simbol conservator detestat de multi liberali.

Dupa aceea, Trump si Pence vor rosti discursuri. Dupa investirea noului presedinte, sotii Obama isi vor lua la revedere si vor pleca din fata aripii estice a Capitoliului, unde vor urca la bordul elicopterului prezidential pentru ultima data. Vor fi dusi la baza aeriana Join Base Andrews, de unde vor pleca la bordul avionului prezidential, ce nu va mai purta numele Air Force One, pana la Palm Springs, California, unde vor petrece o scurta vacanta.

Dupa ceremonie, presedinte-ales, membrii administratiei sale si prietenii lor vor lua pranzul in Rotonda Capitoliului, dupa care Trump va trece in revista fortele armate. Peste 8.000 de persoane sunt asteptate sa marsaluiasca pe bulevardul Pennsyvlania in cadrul paradei de investire conduse de Trump ce va incepe la ora locala 15 (22 ora Romaniei). Parada, la care vor lua parte reprezdentanti ai tuturor fortelor armate din tara, ii va conduce pe presedinte si vicepresedinte de la Capitoliu la Casa Alba.

Cand Obama a fost investit in functie, el si Prima Doamna au coborat din limuzina blindata si au mers pe jos o parte din parada. Echipa lui Trump nu a precizat inca daca va face la fel. Dupa ce va ajunge la Casa Alba, Trump ar urma sa se odihneasca si sa se schimbe pentru baluri. Este posibil sa profite de acest timp pentru a emite ordine executive, asa cum a facut si Obama in urma cu opt ani.

Ziua se va incheia cu cele doua baluri oficiale de investire, la Centrul de Conventie Walter E. Washington, precum si Balul Fortelor Armate, la National Building Museum. Donald si Melania Trump vor dansa la fiecare dintre aceste baluri, iar presedintele-ales ar urma sa rosteasca discursuri.

Sursa foto: Ginosphotos | Dreamstime.com