Un protest fata de investirea in functie a lui Donald Trump organizat joi seara la Washington a degenerat in violente, relateaza CNN, care noteaza ca acesta a fost numai una dintre numeroasele manifestatii care urmaresc sa perturbe weekendul inaugural al noii administratii.

Manifestantii s-au strans pe 14th Street, in fata Clubului National de Presa, unde avea loc „Deploraball”, un eveniment organizat de sustinatori ai lui Trump. Numele aminteste de declaratia din campania electorala a democratei Hillary Clinton, care i-a numit pe sustinatorii lui Trump drept “deplorabili”. In timp ce invitatii – imbracati la costum sau rochii de seara, cu palarii rosii pe cap – intrau in cladire, protestatarii au scandat “Rusine” si “Nazisti, plecati acasa”, conform News.ro.

Unii au fluturat pancarte pe care scria “Nu Alt Reich” si “Nu SUA naziste”. Oamenii au aruncat cu oua in cladire si catre invitatii la petrecere, dar nu in fortele de ordine care ii pazeau. Unii manifestanti au aprins focuri pe strada, dar nu este clar ce au incendiat. O motocicleta a fost avariata, iar politia a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor.

Un purtator de cuvant al Politiei, Hugh Carew, a declarat ca nu exista deocamdata informatii despre persoane ranite. Ulterior, autoritatile au anuntat ca o persoana a fost arestata si acuzata de conspiratie pentru comiterea unui atac. Cand participantii la dineu au inceput sa plece de la eveniment, manifestantii i-au urmarit pe strada, ceea ce a dus la noi ciocniri cu fortele de ordine. La scurt timp dupa aceea, fortele antirevolta au ajuns la fata locului.

CONCERT PRE-INVESTIRE, URMAT DE FOC DE ARTIFICII

Intre timp, presedintele-ales a participat joi seara la un concert organizat la Lincoln Memorial. Au urcat pe scena artisti precum Lee Greenwood, Toby Keith si 3 Doors Down. Ceremonia a fost deschisa de actorul Jon Voight, tatal Angelinei Jolie, care a salutat victoria lui Trump in alegeri, spunand ca “raspunde tuturor rugaciunilor noastre”. El a atras atentia ca “singura dorinta” a omului de afaceri, vizat de numeroase atacuri si critici pe parcursul campaniei electorale si dupa aceea, este sa “faca America mareata din nou”.

Trump a tinut, la randul sau, un scurt discurs in cursul caruia a promis sa fie un presedinte “pentru tot poporul”. “Este o miscare cum nu am mai vazut nicaieri in lume, se spune. Nu a mai existat niciodata o astfel de miscare. Si este foarte, foarte special”, a insistat republicanul. “Vom unifica tara noastre. Iar sloganul nostru, il stiti cu totii – jumatate dintre voi purtati sapca (pe care este scris – n.r.) – ‘Sa facem America mareata din nou’. Insa vom face American mareata pentru tot poporul nostru, pentru toti. Pentru toata lumea din tara”, a adaugat el.

Mai tarziu, la un dineu organizat la Union Station din Washington, Trump i-a multumit vicepresedintelui sau Mike Pence, consilierilor si familiei sale. “A fost o victorie mare”, a spus el, precizand: “Data viitoare vom castiga in mod traditional”, aparent o referire la faptul ca a pierdut votul popular, chiar daca l-a castigat pe cel din Colegiul Electoral. Seara s-a sfarsit cu un foc de artificii spectaculos deasupra Lincoln Memorial.

