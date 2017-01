Proiectul cladirii cu trei etaje, ce va fi ridicata pe terenul Spitalului Clinic Central dintr-o suburbie a Moscovei, prevede spatiu pentru 10 pacienti concomitent si sisteme de comunicatii rezervate pentru presedinte, premier si alti lideri. Clinica, a carei constructie va costa circa 48,11 milioane de dolari, va avea apartamente VIP, o piscina, camere unde pacientii pot organiza intalniri de lucru si spatii pentru consilieri, conform News.ro.

Intr-un raspuns pentru Reuters, Departamentul pentru Administrarea Proprietatii Kremlinului a confirmat ca aceasta clinica este in proiect, dar a subliniat ca este destinata pentru sute de oficiali ai statului.

Spitalul Clinic Centrala a fost, decenii la rand, locul unde elita sovietica si, ulterior, rusa, a primit ingrijiri medicale. Angajatii sunt verificati de serviciile de securitate ale statului, au dezvaluit fosti manageri ai spitalului. Insa, in ultimele doua decenii, o parte din elita tarii a preferat sa se trateze in strainatate, astfel ca spitalul nu mai este varful medicinii ruse, au spus mai multi medici pentru Reuters.

Tensiunile actuale dintre Moscova si Occident a dus la o schimbare a atitudinii, astfel ca exista din nou cerere pentru ingrijiri medicale de top sub controlul statului rus. In plus, Putin, in varsta de 64 de ani, si o parte dintre aliatii sai apropiati ajung la o varsta la care probabilitatea sa se imbolnaveasca si sa aiba nevoie de mai multe interventii medicale este mai mare.

Sursa foto: Id1974 | Dreamstime.com