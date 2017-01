Aproximativ 800.000 de persoane sunt astetate sa participe la ceremonia de investire de pe scarile Capitoliului, precum si la parada militara de pe bulevardul Pennsylvania, care il va conduce pe republicanul Donald J. Trump spre Casa Alba, conform News.ro.

Se pare ca activistii aveau de gand sa inchida mai multe cai de acces in semn de protest fata de comentariile controversate ale presedintelui-ales la adresa femeilor, imigrantilor ilegali si a musulmanilor. ”Avem foarte multi oameni de origini diverse care se opun imperialismului american si credem ca aceasta traditie va fi continuata de Trump”, a declarat organizatorul Alli McCracken.

Autoritatile au intervenit in echipament de revolta pentru a-i evacua pe protestatari si a redeschide mai multe cai de acces spre Capitoliu. Activistii anti-Trump vor organiza mai multe marsuri de simpatie in alte metropole american, inclusiv in New York. Aproximativ 30 de grupuri au obtinut autorizatie pentru a protesta in Statele Unite cu ocazia investirii lui Donald Trump.

Sursa foto: Dreamstime.com