Trump promitea la Gettysburg, in Pennsylvania, la sfarsitul lui octombrie, o perioada in care inregistra o cadere in sondaje, sa le ofere alegatorilor americani un ”contract” cu ceea ce va face in prima zi ca presedinte. Sub o lista de 18 actiuni majore, el isi punea cunoscuta semnatura inflorita si lasa un spatiu in care alegatorii sa semneze, scrie The Associated Press, potrivit News.ro.