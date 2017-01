Autoritatile italiene au confirmat ca a fost identificat si cel de-al treilea cetatean roman minor afectat de avalansa care a lovit un hotel din localitatea Farindola, regiunea Abruzzo, a anuntat, sambata, MAE, intr-un comunicat de presa. Aceeasi sursa precizeaza ca acesta se afla, in prezent, sub ingrijiri medicale la spitalul din Pescara, medicii acestei unitati precizand ca cei trei sunt in stare buna, in afara oricarui pericol, scrie News.ro.

"In continuarea informatiilor transmise pana la acest moment referitor la cei trei cetateni romani afectati de avalansa care a lovit un hotel din localitatea Farindola, in regiunea Abruzzo, va informam ca autoritatile italiene au confirmat ca a fost identificat si cel de-al treilea cetatean roman minor. Acesta este in viata si se afla, in prezent, sub ingrijiri medicale la spitalul din Pescara",precizeaza MAE.

Potrivit sursei citate, reprezentantii unitatii medicale din Pescara au mai confirmat ca starea de sanatate a celor trei cetateni romani este buna si ca acestia sunt in afara oricarui pericol

"Pe parcursul gestionarii operatiunilor de salvare, reprezentantii Ambasadei Romaniei la Roma au fost in contact permanent atat cu autoritatile italiene competente, cat si cu familia cetatenilor romani, acordand sprijinul necesar", se mai arata in comunicatul citat.

Presa italiana relata, vineri seara, ca fiica de cinci ani a romancei salvate, vineri la pranz, impreuna cu fiul sau, Gianfilippo, dintre ruinele hotelului Rigopiano, lovit de avalansa cu doua zile in urma, ar fi printre supravietuitori, dupa ce mama copilei le-a indicat salvatorilor locul in care s-ar mai afla un grup de cinci persoane.

Potrivit sursei citate, printre supravietuitori ar fi si patru copii, intre care si fratii Gianfilippo si Ludovica, cei doi copii ai italianului Giampiero Parete si ai romancei Adriana.

Initial, echipele de interventie au gasit, vineri dimineata, sase supravietuitori, ghidandu-se dupa fumul care se vedea iesind dintre daramiturile Hotelului Rigopiano, dupa ce romanca, dupa toate probabilitatile, aprinsese un foc pentru a se incalzi impreuna cu alti supravietuitori.

Potrivit Ilmessaggero.it, cand a fost scoasa afara de catre pompieri, alaturi de fiul sau, Gianfillippo Parete, in varsta de opt ani, romanca le-a strigat salvatorilor sa o scoata si pe fiica sa de cinci ani, indicand locul in care aceasta s-ar afla alaturi de alte persoane.

Sotul romancei, bucatarul Giampiero Parete, este cel care a anuntat producerea tragediei si care se afla in afara hotelului impreuna cu alta persoana in momentul in care avalansa a lovit cladirea.

Primii supravietuitori au fost gasiti in viata la circa 42 de ore dupa avalansa. Serviciile de interventie in situatii de urgenta au gasit patru cadavre in hotelul lovit de avalansa, in timp ce alte 19 persoane sunt date inca disparute.

Avalansa a avut loc in noaptea de miercuri spre joi si a lovit Hotelul Rigopiano, in localitatea Farindola, pe Muntele Gran Sasso din regiunea Abruzzo (centru), iar zapada a impins hotelul cateva zeci de metri, declara presedintele provinciei Pescara, unde a avut loc tragedia.

Echipele de salvare s-au mobilizat rapid, insa zapada a blocat drumul de acces, astfel ca membri ai serviciilor de interventie au ajuns la locul tragediei abia joi, in jurul orei locale 4.30 dimineata (5.30 ora Romaniei), o parte pe schiuri, altii cu elicopterul.

La Repubblica relata, sambata dimineata, ca echipele de salvare italiene au auzit in cursul noptii de vineri spre sambata noi voci venind de sub daramaturile hotelului Rigopiano, lovit de avalansa. De asemenea, salvatorii au mai scos din hotel trei persoane – doi barbati si o femeie – din grupul gasit vineri. Inca doi oameni din acel grup se afla inca intr-un compartiment al bucatariei.

Operatiunile de salvare au continuat toata noaptea in hotelul distrus de avalansa miercuri. Echipele de interventie au mai recuperat un cadavru, al unei femei, intr-o alta zona a hotelului decat cea in care se aflau supravietuitorii.

Sursa foto: My Good Images/Shutterstock.com