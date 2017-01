Circa 500.000 de manifestanti la Los Angeles, potrivit politiei, acelasi lucru la New York, peste un milion la Washington, potrivit organizatorilor, si sute de mii de Chicago, Dallas, San Francisco, St Louis, Denver, Boston si in zeci de alte orase americane: succesul a depasit sperantele organizatorilor, o demonstratie de forta care ilustreaza fracturile persistente din societatea americana in fata celui de al 45-lea sau presedinte, investit in functie vineri.

Imaginea zilei este cea a multimii nesfarsite de oameni care au umplut centrul capitalei americane, multi dintre ei insotiti de copii in carucior.

In contrast cu tonul adesea ridicat si agresiv al campaniei electorale si cu imaginea sumbra a “masacrului american” zugravita de Trump in discursul sau de investitura, atmosfera de sambata a fost in mare parte vesela, chiar festiva.

"Avem nevoie de un om care sa citeasca, nu de un ciudat pe Twitter” si “Hei-hei, ho-ho, Trump trebuie sa plece”, au scandat oamenii care au purtat caciuli roz tricotate, cu urechi de pisica – o referire la inregistrarea cu Trump din 2005 in care spunea ca apuca femei de organele genitale.

Numarul de un milion de manifestanti la Washington, anuntat de organizatori, nu a fost confirmat de autoritati, dar, daca se va confirma, aceasta a fost cea mai mare manifestatie din istoria capitalei americane, depasind-o pe cea impotriva razboiului din Vietnam, din 1969, care a atras 600.000 de oameni.

In fata unei participari atat de mari, organizatorii au anulat marsul propriu-zis, pentru ca ruta stabilita era deja plina cu oameni. Asa ca manifestatii au fost instruiti sa se indrepte singuri spre parcul Ellipse, de langa Casa Alba, ceea ce a provocat cateva scena haotice, dar niciun incident grav.

Multi dintre participanti au venit de la Washington sau din suburbiile sale, un bastion democrat, dar au fost prezenti oameni din toata tara. Majoritatea au fost motivati de teama ca Donald Trump va numi un nou judecator conservator la Curtea Suprema, ceea ce ar putea duce, la un moment, la anularea dreptului la avort.

“Avortul trebuie sa ramana legal”, a subliniat Joan Davis, profesoara de istorie aflata la pensie, care locuieste la Washington. “Este cu adevarat un drept pe care l-am putea pierde, ne-ar readuce in Evul Mediu”, a adaugat ea.

Insa printre sloganuri s-a numarat mesaje de toleranta pentru minoritati, accesul la mijloace contraceptie si apararea planificarii familiale, protectia mediului si primirea refugiatilor.

La protest au luat parte si numerosi politicieni, inclusiv fostul secretar de Stat John Kerry. Vedete, printre care Madonna, Scarlett Johansson, Ashley Judd sau Alicia Keys s-au alaturat acestei manifestatii si au tinut sa-si exprime punctele de vedere fata de declaratiile la adresa femeilor ale lui Donald Trump.

Alicia Keys a urcat pe scena si a cantat "This girl is on fire", schimband versurile in "This girls are on fire", in fata unui public plin de caciuli roz in semn de protest. Ea a recitat versuri din poemul "Still I Rise", de Maya Angelou.

Multimi impresionante au protestat si in restul lumii, la aproape 700 de marsuri de sustinere a celor din SUA. In total, organizatorii spun ca au atras aproape cinci milioane de manifestanti, ceea ce depaseste cu mult orice asteptari.

Razboiul lui Trump cu presa

In fata numarului mult mai redus de participanti la ceremonia de vineri, noul lider de la Casa Alba a criticat presa, pe care a acuzat-o de minciuni. “Am rostit un discurs, am primit si erau un milion, un milion si jumatate de persoane”, a spus el in cursul unei vizite la sediul CIA.

Ca regula, autoritatile de la Washington nu ofera estimari ale numarului de oameni care iau parte la astfel de evenimente, tocmai pentru a evita polemicile. Singurul mod de a face astfel de estimari este prin compararea fotografiilor facute din aer, care arata ca investirea republicanului a atras numai cateva sute de mii de persoane, indiscutabil mai putin decat cea a lui Barack Obama in 2009.

Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer, a convocat o conferinta de presa sambata seara, pentru a critica presa care a transmis aceste estimari si comparatii.

„A fost cea mai mare multime vazuta vreodata la o investitura, punct, (si – n.r.) vom cere presei sa dea socoteala”, a spus el, refuzand sa raspunda la intrebarile jurnalistilor.

