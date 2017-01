Presedintele american Donald Trump le-a raspuns duminica milioanelor de oameni care au iesit in strada pentru a protesta fata de el, intrebandu-i de ce nu au mers la vot la alegerile prezidentiale din 8 noiembrie, relateaza AFP, potrivit News.ro.

“Am privit manifestatiile ieri (sambata – n.r.), dar aveam impresia ca am avut alegeri ! De ce nu au mers la vot?”, s-a intrebat pe Twitter noul lider al Statelor Unite.“Celebritatile au facut mult rau cauzei”, a adaugat el.

Peste doua milioane de persoane, in special femei, au participat sambata la “Marsurile Femeilor” organizate in Statele Unite, pentru apararea drepturilor civile si impotriva lui Donald Trump.

Multimi impresionante au protestat si in restul lumii, la aproape 700 de marsuri de sustinere a celor din SUA. In total, organizatorii spun ca au atras aproape cinci milioane de manifestanti, ceea ce depaseste cu mult orice asteptari.

In fata numarului mult mai redus de participanti la ceremonia de vineri, noul lider de la Casa Alba a criticat presa, pe care a acuzat-o de minciuni. “Am rostit un discurs, am primit si erau un milion, un milion si jumatate de persoane”, a spus el in cursul unei vizite la sediul CIA.

Ca regula, autoritatile de la Washington nu ofera estimari ale numarului de oameni care iau parte la astfel de evenimente, tocmai pentru a evita polemicile. Singurul mod de a face astfel de estimari este prin compararea fotografiilor facute din aer, care arata ca investirea republicanului a atras numai cateva sute de mii de persoane, indiscutabil mai putin decat cea a lui Barack Obama in 2009.

Purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sean Spicer, a convocat o conferinta de presa sambata seara, pentru a critica presa care a transmis aceste estimari si comparatii.

„A fost cea mai mare multime vazuta vreodata la o investitura, punct, (si – n.r.) vom cere presei sa dea socoteala”, a spus el, refuzand sa raspunda la intrebarile jurnalistilor.

